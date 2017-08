Voodoo sound club in concerto a Ca' Sana

Giovedì 31 agosto alle 21.30 Ca'Sana ospita i Voodoo Sound Club in concerto:

Guglielmo Pagnozzi – Sax, Tastiere, Voce

Davide Angelica “The Kid” – Chitarra elettrica

Reda Zine – Chitarra elettrica, Guimbri, Voce

Salvatore Lauriola – Basso elettrico

Danilo Mineo – Percussioni

Gaetano Alfonsi – Batteria

Dalle origini africane al Jazz e ritorno: un viaggio musicale guidato da Guglielmo Pagnozzi.

Musica da ascoltare e da ballare, miscela esplosiva di Funky, Afrofunk, Disco’70, Afrobeat e psichedelia, con un repertorio interamente dedicato all’energia e al ballo composto sia da brani originali che da “cover” di Manu Dibango, James Brown e Fela Kuti.

Il concerto di VSC riporta il Funk e il Jazz all’originale matrice africana: l’ipnotica ripetitività delle progressioni ritmiche e le torrenziali improvvisazioni del saxofono del leader, intrise di preziosa intensità espressiva, esplodono in una dimensione più rituale ed ancestrale, che coinvolge intensamente il pubblico sul piano intellettuale, fisico ed emotivo.

LA BAND

La musica di Voodoo Sound Club è una miscela esplosiva di funky, afrobeat e psichedelia, più sinteticamente “Voodoo Jazz“.

Musica da ascoltare e da ballare che riporta il jazz vicino a tutte le forme di black music che hanno fatto ballare intere generazioni: il funk, il beat, il rock fino ad arrivare all’originale matrice africana.

Il repertorio, composto principalmente da brani originali ma anche da cover scelte di Manu Dibango, Fela Kuti e Jimi Hendrix, è interamente dedicato all’energia e al ballo e allo stesso tempo riesce a gratificare anche le orecchie degli ascoltatori più raffinati ed attenti: l’ipnotica ripetitività delle progressioni ritmiche e le torrenziali improvvisazioni del saxofono del leader, intrise di preziosa intensità espressiva, esplodono in una dimensione più rituale ed ancestrale, che coinvolge intensamente il pubblico sul piano intellettuale, fisico ed emotivo.

VSC nel corso degli anni ha sperimentato diverse collaborazioni artistiche con featuring del calibro di Roy Paci, Gianluca Petrella e importanti percussionisti africani come Billy Konatè e Sire Doumbouya.

VSC ha suonato in club e locali in tutta Italia, in festival nazionali ed internazionali come il Milano Film Festival 2009, Berchidda Time in Jazz 2011, Festival di Christiania (Copenaghen) 2011, Felabration Day Bologna 2011, Mantova Jazz Festival 2012 e sempre nel 2012 ha partecipato con un concerto live dagli studi Rai di via Asiago alla trasmissione Radiotre Suite Jazz e al Merchant City Festival di Glasgow in occasione dei giochi olimpici London 2012.

Attualmente é in fase di realizzazione un nuovo progetto discografico e live che unisce la musica di VSC con la sonorità inimitabile delle bande musicali italiane, vero tesoro musicale del nostro Paese.

Qui i link per saperne di più e per ascoltare la loro musica:

http://www.voodoosoundclub.it

https://www.facebook.com/VSCItaly/

http://soundcloud.com/voodoo_sound_club

http://www.youtube.com/user/voodoosoundclub

e qui un assaggio musicale:

https://www.youtube.com/watch?v=dAd4xHrntDA