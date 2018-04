Vulcanei 2018: degustazioni alla scoperta dei vini al Castello di Lispida

Il più grande banco d'assaggio di vini da suolo vulcanico.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/1394112377400828/



📌TASTING GUIDATI E MASTER CLASS



Le degustazioni sono a numero chiuso, è consigliata la prenotazione.

Prenotazioni e info: 📧 info@vulcanei.wine 📞3883029834

Degustazioni guidate euro 5

Master Class a cura di John Szabo euro 10

Dettagli

12 13 14 Maggio 2018 – Castello di Lispida, Monticelli di Monselice

Il più grande banco d'assaggio di vini da suolo vulcanico.

Vulcanei concentra in un luogo unico e suggestivo come il Castello di Lispida la migliore produzione enologica di numerose zone vulcaniche d’Italia e di alcuni Paesi esteri.

Territori del vino dell'edizione 2018

Saranno presenti 30 aziende dei colli Euganei e oltre 25 da altre aree vulcaniche italiane. Ospiti speciali i territori ungheresi del lago Balaton e del Tokaj, e i vini dell'isola greca di Santorini.

Food... produttori e cuochi per vulcaniche prelibatezze

Accanto ai vini un'offerta gastronomica di qualità in uno spazio dedicato al buon cibo grazie alle aziende socie della Strada del vino dei colli Euganei e ad alcuni presidi Slow Food, fino ai prodotti del territorio a marchio europeo.

Orari di apertura

Da sabato 12 a lunedì 14 maggio 2018 dalle 11 alle 19, ultimo ingresso alle ore 17

La novità dell'edizione 2018

L'eccezionale master class dedicata ai vini dei Paesi ospiti e ad alcune delle migliori produzioni italiane. La conduce John Szabo master sommelier di origine canadese, considerato il massimo esperto di vini vulcanici al mondo. Autore del libro“Volcanic Wines, salt, grit and power” pubblicato nel 2016 e subito acclamato dalla critica.

Domenica 13 maggio 2018 ore 15 Master Class a cura di John Szabo euro 10

Richiesta info: info@vulcanei.wine

TASTING GUIDATI

In programma degustazioni curate da AIS Veneto per presentare territori e vini, oltre a degustazioni di olio extra vergine di oliva prodotto nei territori vulcanici.

Le degustazioni sono a numero chiuso, è consigliata la prenotazione.

Sabato 12

ore 12 Degustazione guidata di olio Evo dai territori vulcanici

ore 15 Degustazione guidata a cura di AIS

ore 17 Degustazione guidata a cura di AIS

Domenica 13

ore 12 Degustazione guidata di olio Evo dai territori vulcanici

ore 13 Degustazione guidata a cura di AIS

ore 15 Master Class a cura di John Szabo

ore 17 Degustazione guidata a cura di AIS

Degustazioni guidate a cura di AIS euro 5

Prenotazioni e info: info@vulcanei.wine

Le aziende dei Colli Euganei che partecipano a Vulcanei 2018

La lista è in via di aggiornamento, seguiteci per conoscere le novità!

Bacco e Arianna - www.baccoearianna.com

Borin Vini e Vigne - www.viniborin.it

Ca’ Lustra - www.calustra.it

Cantina Colli Euganei - www.cantinacollieuganei.it

Conte Emo Capodilista - www.lamontecchia.it

Gambalonga - www.gambalongavini.it

Il Filò delle Vigne - www.ilfilodellevigne.it

Il Pianzio - www.ilpianzio.it

La Costa - www.vinilacosta.com

La Mincana - www.lamincana.it

Le Volpi - www.levolpi.it

Lispida - www.lispida.com

Maeli - www.maeliwine.it

Montegrande - www.vinimontegrande.it

Parco del Venda - www.parcodelvenda.com

Quota 101 - www.quota101.com

Salmaso - www.vinisalmaso.it

Salvan - www.salvan.it

Sambin Marco - www.vinimarcus.com

Sengiari - www.sengiari.it

Veronese Orlandino

Vigna Roda - www.vignaroda.com

Vignale di Cecilia - www.vignaledicecilia.it

Vignalta - www.vignalta.it

Vigne al Colle - www.vignealcolle.com

📌PREZZI E MODALITÀ DI ACQUISTO DEI BIGLIETTI DI INGRESSO



Biglietto comprensivo di: calice, tracolla, accesso libero a tutti i banchi d’assaggio vino

euro 20 con prenotazione on line ➡ http://bit.ly/2HNARGG

Per gli iscritti Ais, FIS, Fisar, Onav, Slow Food (previa presentazione all’ingresso di tessera di riconoscimento valida)

euro 25 in loco durante l’evento

A Vulcanei si potranno degustare antipasti, fritti, focacce salate e dolci preparati con i prodotti del territorio, per accompagnare i vini vulcanici con i piatti della tradizione.

Scopri di più ➡ http://bit.ly/2qTqsP8

VULCANEI dal 12 al 14 maggio 2018

Castello di Lispida Monticelli di Monselice Padova

Accesso obbligatorio da Battaglia Terme: da via Francesco Petrarca si entra in via Quattro Novembre (una via interamente inserita nella tenuta Lispida), uscita sulla Sp16 in direzione Monselice.

La location dove si svolge l'evento non garantisce un comodo accesso per i disabili. Chiunque avesse problemi di deambulazione è pregato di contattarci telefonicamente (cell. 3883029834) per trovare la migliore soluzione possibile.

Per informazioni 📧 info@vulcanei.wine 📞3883029834