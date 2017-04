Vulcanei: degustazioni alla scoperta dei vini al Castello di Lispida

Il 6-7 maggio 2017 il Castello di Lispida ospiterà la manifestazione Vulcanei, una rassegna di vini da territori vulcanici organizzata dal Consorzio Vini Colli Euganei in collaborazione con la Strada del Vino dei Colli Euganei e il Consorzio Terme Euganee.

Vulcanei è la declinazione euganea di Volcanic Wines ed è il più grande banco d’assaggio che presenta i vini da suolo vulcanico, un particolare terroir che conferisce al vino caratteri preziosi. Dalla Sicilia al Veneto sono tanti i territori italiani in degustazione, rappresentati dai produttori stessi o da collettive organizzate dai Consorzi di Tutela. Ospiti Stranieri dell’edizione 2017 saranno alcuni vignerons della Stiria e della Slovenia.

Dalla Sicilia all’Austria, Vulcanei propone un viaggio sensoriale alla scoperta dei vini e dei loro territori, dal caldo sud, all’ eclettico centro Italia fino alle austere interpretazioni del nord. I vini vulcanici parlano di territorio, e vengono proposti in abbinamento alle prelibatezze euganee, come l’olio, il prosciutto oltre a molti altri prodotti e preparazioni del territorio.

Il programma:

Orari apertura dei banchi d’assaggio:

Sabato 6 maggio 2017 14/22.30.

Domenica 7 maggio 2017 10.30/20.

Sia sabato che domenica:

Jazz al tramonto

Tasting guidati di vino e olio (alcuni tasting di vino, per il pregio e la rarità delle bottiglie proposte saranno soggetti a una fee di partecipazione)

Voli panoramici in aereo sui Colli Euganei (non incluso nel biglietto d’ingresso)

Tour guidati alla manifestazione inclusivi di transfer con partenza da Abano e Montegrotto Terme (non incluso nel biglietto d’ingresso)

Vulcanei è un evento sicuramente da non perdere, sia per la qualità dei vini in degustazione, che per la location spettacolare, il Castello di Lispida.

Di antiche origini monastiche fu poi acquistato dai Conti Corinaldi, i quali sui resti del vetusto monastero edificarono le costruzioni che oggi vediamo, le dotarono di cantine imponenti e, fra i primi in Italia, piantarono qui vitigni bordolesi dedicati alla produzione di vino. Durante la prima guerra mondiale il Castello di Lispida ospitò il quartier generale del re Vittorio Emanuele III.

I territori e le cantine presenti a Vulcanei:

Italia – i territori ospiti:

Breganze – Contrà Soarda

Campi Flegrei e Ischia – Selezione di vini by Consorzio Vini Campi Flegrei e Ischia

Etna – Firriato

Frascati

Gambellara – Cantine Vitevis e Tenuta Natalina Grandi

Monti Lessini

Mogoro – Cantina di Mogoro

Orvieto

Pantelleria

Pitigliano e Sovana – La Biagiola e Sassotondo

Soave – Vicentini e La Capuccina

Tuscia – Selezione di vini by Enoteca Provinciale Tuscia

Vesuvio – Selezione di vini by Consorzio Vini Vesuvio

Vulture – Azienda Agricola Donato d’Angelo

Le aziende dei Colli Euganei presenti:

Alla Costiera, Bacco e Arianna, Borin Vini e Vigne, Cà del Colle, Ca’ Orologio, Ca’ Lustra, Cantina Colli Euganei, Colle Mattara, Conte Emo Capodilista, Gambalonga, Il Pianzio, La Mincana, La Roccola, Le Volpi, Lispida, Maeli, Montegrande, Quota 101, Reassi, Salvan, Sambin Marco, Sengiari, Turetta, Vigna Ròda, Vignale di Cecilia, Vignalta, Vigne al Colle, Villa Sceriman.

Prezzo: 15 euro a persona in prevendita on-line.

Cosa è incluso nel prezzo:

Degustazione libera di tutti i vini

Calice e bisaccia

Panificati e acqua

Concerti Jazz al tramonto

Tasting guidati di vino e olio (quelli indicati nel sito dell’evento come espressamente compresi nel prezzo )

Cosa non è incluso: tutto quanto non è espressamente indicato sopra.

Check-in: 6 maggio 2017 14 – 22.30 // 7 maggio 2017 10.30 – 20

Luogo: Castello di Lispida, Via IV Novembre, 4 – 35043 Monticelli di Monselice – Padova

Per maggiori informazioni visita il sito dell’evento: www.vulcanei.wine

