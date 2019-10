Walking Sounds, torna a Padova la musica irachena

Dopo le intense giornate del novembre 2018, torna a Padova una delegazione di quattro giovani musicisti iracheni di Mshakht per Walking Sounds #2.

Sabato 2 novembre ore 21

Barco Teatro in Via Orto Botanico 12

In concerto Mshakht con il Quartetto New Landscape

Ingresso libero

Domenica 3 novembre ore 21

Carichi Sospesi - Circolo culturale in Vicolo del Portello 12

Mshakht suoneranno con Jam Migrants - Arte Migrante

Ingresso riservato per soci Arci. Possibile tesserarsi all’ingresso.

Nel pomeriggio Laboratorio musicale aperto per permettere l’intreccio e conoscenza di sonorità differenti tra la delegazione irachena e i giovani musicisti padovani di estrazione culturale differenti.

Giovedì 31 ottobre

La visita della delegazione inizierà giovedì 31 ottobre con un incontro con la delegazione irachena per parlare della situazione in Siria ed Iraq presso la Libreria delle donne in Via Barbarigo 91 dalle 18.30 alle 20.30.

Martedì 5 novembre

Martedì 5 novembre 2018 Cena/buffet con musica a sostegno del NordEst Siria presso la sede pensante di Coalizione Civica a Padova Corso del Popolo. Parteciperà l’Assessora alla Cooperazione Internazionale Francesca Benciolini.

Lunedì 4 novembre

Lunedì 4 novembre alle ore 18.30 a Ponterotto In Piazza donatori di sangue incontro e Jam session con i musicisti iracheni. Interverrà l’Assessora Francesca Benciolini.

Scuole e università

Durante la permanenza a Padova saranno realizzati incontri con studentesse e studenti di scuole ed università oltre a momenti di animazione sociale-

Nelle iniziative sarà distribuito Poster Comics Iraq che raccoglierà storie a fumetti realizzate durante i Laboratori a cura del fumettista padovano Claudio Calia, svoltesi in Iraq in collaborazione con Karge Comics Studio per lo sviluppo della Scuola Comics Irachena.

I componenti della delegazione che visiterà la città di Padova sono i fondatori dell’ONG Walkings Arts che a sede a Baghdad Karrada, nata dai molti Laboratori musicali e di fumetti in Iraq per promuovere l’arte e la cultura e favorire la coesione sociale e lo sviluppo di nuove professionalità, attraverso il protagonismo giovanile.

Sono Saman Kareem, Niwar Ismat Issa, Zhalian Karim Ahmed e Mohammed Abdullah Ahmed Almakhedher, tutti giovani impegnati in professioni legate all’insegnamento in Scuole ed Università e attivi nell’intervento sociale, attraverso il linguaggio dell’arte, in tutto l’Iraq.

La loro presenza garantisce una ottima commistione tra capacità artistiche ed impegno sociale. Il che permette che tutte le attività che verranno realizzate saranno caratterizzate dalla possibilità sia di fruire delle espressioni artistiche musicali sia di ampliare le conoscenze ed informazioni sulla situazione attuale in Iraq.

Dal 2016 ad oggi l’Associazione Ya Basta ha avviato e concluso progetti in Iraq in collaborazione con l’Associazione Un Ponte Per, tra cui “Grow up togheter”, con il contributo della Regione del Veneto, di cui il Comune di Padova è stato partner.

Nel corso dei progetti una particolare attenzione è stata data nel sostenere attività riferiti ai linguaggi artistici della musica e del fumetto, con il coordinamento del musicista Luca Chiavinato e del fumettista Claudio Calia, favorendo la partecipazione di ragazze e ragazzi di diverse etnie, religioni e comunità, tra cui anche sfollati interni e rifugiati siriani. Dai laboratori, gli eventi, i workshop di musica e fumetti, effettuati in tutto l’Iraq, è nata direttamente dai giovani l’idea di costituire una ONG con sede a Baghdad.

Walking Arts - ONG con sede a Baghdad intende promuovere l’arte e la cultura per favorire la coesione sociale e lo sviluppo di nuove professionalità, attraverso il protagonismo giovanile.

Oggi l’ONG è oggi costituita da 4 gruppi operativi di oltre 200 giovani, come innovativa esperienza di protagonismo giovanile, volto alla promozione dei diritti in un paese minato dai conflitti.

Contemporaneamente alla nascita di Walking Arts nel corso degli ultimi anni si è rafforzato il legame tra Padova e l’Iraq.

Nel 2018 una delegazione di giovani musicisti iracheni è stata ospite nella città di Padova incontrando la cittadinanza e giovani studenti e studentesse delle scuole e dell’Università

Nel 2019 la prima Mostra in Italia del Fumetto Iracheno è sbarcata al Festival BeeComics, con la presenza del curatore iracheno Shirwan Can e Oblò ha pubblicato il primo opuscolo dedicato ai fumetti iracheni.

Iniziativa con il contributo del Comune di Padova - Assessorato alla Cooperazione Internazionale

All’interno del Tavolo delle associazioni di cooperazione internazionale del Comune di Padova.

Obiettivi globali per lo sviluppo sostenibili 2015/2030: 16 Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia, realizzare istituzioni effettive, responsabili e inclusive a tutti i livelli.

Partner di Walking Arts #2

Fondazione Charlemagne Ha come missione la promozione dei diritti e opera anche in Iraq. Contribuirà al Tour Nazionale dei musicisti iracheni di Walking Arts.

Un Ponte Per Associazione impegnata da sempre in Iraq e collabora attraverso il suo Comitato Locale con l’Associazione Ya Basta. Contribuirà al Tour Nazionale dei musicisti iracheni di Walking Arts.

Oblò APS E’ un’associazione di promozione del fumetto indipendente, attraverso la realizzazione di pubblicazioni e laboratori.

Walking Arts ONG con sede a Karrada/Baghdad. Nata per promuovere i linguaggi artistici nel favorire la coesione sociale e le nuove professionalità. I suoi fondatori saranno la delegazione che visiterà la città e l’ONG valorizzerà in Iraq lo scambio con Padova.

