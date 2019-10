Walking Sounds Tour #2: Mshakht e New Landscapes in concerto al Barco Teatro

Walking Sounds Tour #2

Mshakht e New Landscapes in Concerto

In occasione della seconda edizione del Walking Sounds Tour, Barco Teatro fa una pausa nella consueta programmazione di spettacoli con cena e si fa tappa del tour Walking Sound. Il palco ospiterà infatti i musicisti dell'Ensemble iracheno Mshakht e i Musicisti del Quartetto New Landscapes, che proporranno un interessantissimo dialogo tra la musica Kurda e Araba e la ricerca sonora del quartetto: un’occasione per conoscere ed apprezzare sonorità diverse e per partecipare ad un momento di incontro e di scambio con culture musicali (e non solo) altre.

Il concerto è organizzato con il contributo del Comune di Padova - Assessorato alla Cooperazione Internazionale.

Protagonisti del concerto:

Zhalyan K. Ahmed - Voce

Silvia Rinaldi - Violino

Niwar I. Issa - Qanon

Luca Chiavinato - Liuti

Mohammed Khedher - Oud

Saman Abdulkareem - Saz

Francesco Ganassin - Clarinetto Basso

Sergio Marchesini - Bajan

Info costi e prenotazioni

Ingresso libero

Inizio spettacolo: ore 21

Prenotazione obbligatoria con sms, whatsapp o tel. al 3755764000; con email a info@barcoteatro.it; attraverso il format sul sito www.barcoteatro.it

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2446670488779677/