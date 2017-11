“Warriors run challenge” a Padova

Torna con la terza edizione “Warriors run challenge”, corsa amatoriale aperta a tutte le età che si svolge domenica 19 novembre.

L’ente di promozione sportiva A.S.I. organizza una corsa individuale amatoriale aperta a tutte le età, con percordo di 10 chilometri e difficoltà medio-elevata. Una sfida a terreni impervi e fango con superamento di pareti in legno con gradini, avanzamento su pozze d’acqua e fango.

Location il campo fuoristrada Geox e il piazzale, concessi dal Comune e da Zed Entertainment, in zona corso Australia.

Cento atleti ci cimenteranno in una corsa da veri guerrieri, sfidando terreni impervi e fango. Dovranno superare pareti in legno, scavalcare impalcature alte sei metri, strisciare su pozze d'acqua, arrampicarsi su strutture, correre, saltare ed eseguire capovolte su ostacoli di varia natura.

Uno spettacolo e un divertimento imperdibili.

La manifestazione è patrocinata dal comune di Padova.

ORARI

ritiro pettorali ore 8.30

partenza ore 10

arrivo ore 12.30

Partenza dal campo fuoristrada Geox di via Tassinari.

INFORMAZIONI

Segreteria organizzativa

392 .3909778

Pagina Facebook