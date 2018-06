WAS - West African Sound Festival al parco Cava delle More

Dal 22 al 24 giugno al parco Cava delle More va in scena WAS - West African Sound Festival, kermesse aperta a tutti e organizzata dall'associazione Ponti Sonori.

Tre giorni di danza, musica e concerti di danza e percussioni dell'Ovest Africa, immersi nella splendida cornice dei colli Euganei. Chi partecipa all’evento potrà immergersi totalmente tra i colori, i ritmi e le danze, grazie ai corsi tenuti da alcuni tra i migliori artisti in circolazione.

Non solo corsi di danza e di percussioni, ma anche laboratori, animazione per bambini, bancarelle, natura e sapori.

E la sera concerti, musica e pietanze tradizionali africane.

Corsi

Yama Wade: Danza Sabar / Livello unico

Bifalo Kouyaté : Danza sui tamburi bassi / Livello unico & Danza Mali /Livello intermedio-avanzato

Mamadeni Coulibaly : Danza Burkina / Livello unico

Falou Seck : Percussioni Djembé / Livello principianti.

Seydou Dao: Percussioni Djembé Burkina/ livello intermedio avanzato

Mbar Ndiaye : Percussioni Sabar /livello unico

Kadi Coulibaly: Canto tradizionale Burkina Faso / Livello unico

Laboratori

Baby Was - laboratori gratuiti per bambini

Salif Diop: "Dipingiamo con Salif" laboratorio di Batik sui tessuti gratuito /aperto a tutti

Concerti

venerdì 22 giugno: serata "I suoni del Griot" con il polistrumentista Maliano Moustapha Dembélé, la cantante kadi Coulibaly & Djolibé-Djembè Percussion

sabato 23 giugno: Tribal Night. Cena, ritmi e danze con tutti gli artisti del festival. Una grande serata con grandi maestri

Programma completo: www.wasfestival.com