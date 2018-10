The Watch Plays Genesis "Selling england by the pound": concerto all'auditorium di Glazignano

The Watch tornano nel 2018 con un tour che li vedrà impegnati in spettacoli nelle più importanti capitali europee. Il 27 ottobre a Galzignano eseguiranno per intero l’album Selling England by the Pound, tutti i brani del capolavoro dei Genesis del 1973 più altre gemme dalla loro produzione dell’epoca Gabriel.

Nessun’altra band è riuscita a catturare l’essenza e l’atmosfera dei primi anni dei Genesis come The Watch ! Fatevi trasportare indietro nel tempo grazie alla qualità delle loro performances ed da una voce che come nessun altra si avvicina a quella di un Peter Gabriel dei primi anni ’70.

https://www.facebook.com/events/257711021428427/