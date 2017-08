Wave Night, anni Ottanta al Parco della Musica

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/129628257646376/

venerdì 11 agosto

duemiladiciassette

WAVE PRIDE COLLECTIVE

presenta:

WAVE ★ NIGHT

AL PARCO DELLA MUSICA

open air 80’s party

youtu.be/tLTGs4fqxBk

★ ★ ★ ★

A grande richiesta torniamo al Parco della Musica per una serata new wave coi fiocchi. Dalle 20, i nostri djs vi intratterranno con selezioni anni 80, new wave e post punk nella verde cornice del parco.

Rinfreschiamo l’estate a ritmo di new wave!

★ ★ ★ ★

djs:

L. FEAR

(wave pride)

PHERDI J.

(wave pride)

selections:

anni 80, new wave, post punk

★ ★ ★ ★

INGRESSO: UP TO YOU ✌

★ ★ ★ ★

il Parco della Musica è un posto pieno di cose da fare, vedere, mangiare, bere e ascoltare! Lo trovate a Padova, in zona Stanga, e si entra da via del Pescarotto, davanti al concessionario Maserati.

fb: facebook.com/ParcoDellaMusicaPadova

★ ★ ★ ★

graphic:

illustrazione di Patrick Nagel

patricknagel.com