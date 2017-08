Wave Night, anni Ottanta al Parco della Musica

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/1412312072187477/

venerdì 15 settembre

duemiladiciassette

WAVE PRIDE COLLECTIVE

vi invita all'ultima:

WAVE ★ NIGHT

AL PARCO DELLA MUSICA

open air 80's party

youtu.be/M43wsiNBwmo

★ ★ ★ ★

Prima di tornare al Mame Club per la stagione invernale, vi invitiamo tutti all'ultima Wave ★ Night al Parco della Musica. Dalle 20 ci troverete in console per l'introduzione alla serata danzante che partirà alle 22.

Salutiamo l'autunno a ritmo di new wave!

★ ★ ★ ★

djs:

PHERDI

(wave pride)

THE FOX

(wave pride)

selections:

100% NEW WAVE

★ ★ ★ ★

INGRESSO: FREE ✌

★ ★ ★ ★

il Parco della Musica è un bellissimo posto immerso nel verde dove potete bere, mangiare e ballare! Dove? A Padova, in zona Stanga, e si entra da via del Pescarotto, davanti al concessionario Maserati.

fb: facebook.com/ ParcoDellaMusicaPadova

★ ★ ★ ★

graphic:

illustrazione di Patrick Nagel

patricknagel.com