"We are the World, we are UniPD", spettacolo per gli studenti disabili alla Kioene Arena

Venerdì 27 gennaio alle ore 21 alla Kioene Arena di Padova andrà in scena "We are the World, we are UniPD", un grande spettacolo di beneficenza su musiche di Michael Jackson.

Partendo dall'esperienza studentesca del noto volto TV Sammy Basso si raccoglieranno fondi per rendere più accessibile l'Università di Padova ai disabili.

Condurrà l'evento Leandro Barsotti insieme a Sammy Basso.

Ospiti musicali Vittorio Matteucci, Chiara Luppi, Polifonia Choir, Giovanna Lubjan, Stevie Biondi, Kenneth Bailey, Valentino Favotto e molti altri, che si esibiranno sotto la direzione artistica di Barbara Capaccioli.

Parteciperanno anche Daniel Morandin, campione mondiale di pattinaggio artistico, Francesco Bettella, paraolimpionico di Rio 2016, Rossano Galtarossa e tanti altri sportivi.

L'evento è sostenuto dall'Università di Padova, dalla regione Veneto, dalla provincia di Padova, dai comuni di Padova e Montegrotto e da sei Onlus.

BIGLIETTI

Bigliatteria Online: http://www.vox-inside.it/biglietti

Punti vendita:

Atelier Silvy Spose, Padova - 049.8726787

KalaMitica, Ponte San Nicolò - 049.868061

INFORMAZIONI

339.2545866 - 338.8592848

info@vox-inside.it

