Web-art meetings: incontri liberi e gratuiti dedicati a varie forme d'arte

L’occasione giusta, per tutti gli appassionati di ogni forma d’arte, per scoprire quali sono alcuni elementi importanti per tradurre la propria creatività in un’opera d’arte!

Sabato 30 maggio

ore 15-18

gratuito su prenotazione

I Web-ART Meeting vogliono essere un momento di approfondimento e ispirazione con gli Artisti che collaborano con l’Associazione.

Fantalica propone una serie di incontri liberi e gratuiti dedicati a varie forme d'arte attraverso il Web nel formato di videoconferenza, attraverso la piattaforma "Zoom".

Riteniamo infatti importante proporre occasioni di aggregazione artistica anche alternativa, in un periodo in cui la vicinanza fisica è fortemente limitata. Per questo motivo l'associazione culturale Fantalica, impegnata dal 2002 a valorizzare la cultura del territorio e l'arte nelle sue varie sfaccettature, propone alcuni incontri speciali aperti a tutti con artisti del territorio, riguardanti temi artistici specifici.

Web-ART Meetings

Ore 15

Web meeting di fumetto

Web meeting di scrittura

Web meeting di dizione

Ore 16

Web meeting di disegno e pittura

Web meeting di comunicazione

Web meeting di recitazione cinematografica

Ore 17

Web meeting di fotografia

Web meeting di avvicinamento al teatro

