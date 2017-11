Wedding Way, incontro a Padova

Lunedì 26 novembre dalle ore 15 Wedding Way è l'evento pensato per chi ha in programma di sposarsi ma è esausto di partecipare alle solite fiere degli sposi e desidera nuove idee e spunti.

L'organizzazione ha creato una situazione più intima per permettere agli sposi di confrontarsi con professioniste del wedding in una location d'eccezione, lo studio fotografico di Irene Cesaro.

Un team tutto al femminile sarà a disposizione per chiarire ogni dubbio e rispondere a ogni richiesta. Protagoniste la wedding planner Claudia, la creativa Francesca di Fiori di Zucca per le decorazioni floreali, Elisa MuabyEly per i consigli del make up sposa e cerimonia e Sabrina dell'estetica Speed Sun. Partner d'eccezione Atelier Maretti, che veste da decenni spose eleganti e raffinate.

La creativa designer Caterina di Wedding Stationery vi sorprenderà con particolari partecipazioni, tableau marriage e altri dettagli indimenticabili, mentre la fotografa Irene e la video maker Alessia saranno liete di mostrarvi i loro ultimi lavori.

Accompagnamento musicale con la violinista Cecilia Allegri e buffet della pasticceria Tombolato.

INGRESSO

Ingresso gratuito previa registrazione via mail: info@photonozze.it