Weekend al museo della navigazione fluviale di Battaglia Terme

Il MUBA, il Museo dei Barcari di Battaglia Terme, cioè il Museo Civico della Navigazione Fluviale, propone visite guidate "barcare" e laboratori per famiglie nel fine settimana per gli adulti, ma anche per le famiglie.

Sabato 19 ottobre

Alle ore 15.30

visita guidata "barcara"

(consigliata la prenotazione).

Costo

euro 10 (ridotto euro 7).

Domenica 20 ottobre

Alle ore 15.30

torna a grande richiesta "C'era una Volta al Museo" visita animata e laboratorio di storytelling per famiglie.

Una giornata speciale in cui le famiglie si ritrovano al Museo per ascoltare le storie "de na volta" raccontate dai barcari. Per conoscere le avventure di questo mestiere e della vita a bordo dei grandi burci che navigavano nei nostri corsi d'acqua.

Durata 2 ore. (Prenotazione obbligatoria).

Costi

euro 10 per adulto (euro 7 ridotto adulti residenti in Battaglia Terme)

euro 5 per bambino/ragazzo under 14 (comprende biglietto ingresso e laboratorio)

Info web

https://www.facebook.com/events/742951299463061/

Per informazioni e prenotazioni contattare:

- info@museonavigazione.eu

- tel. 049525170

- sms/whatsapp 3456822956

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo, 63 - Battaglia Terme

Facebook: www.facebook.com/MuseoDellaNavigazioneFluviale/

Web: www.museonavigazione.eu

Membro della rete WATER MUSEUM OF VENICE (www.watermuseumofvenice.com)