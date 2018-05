Weekend con i barcari e le famiglie al Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme

Il museo dei barcari (Muba), cioè il Museo Civico della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme, in occasione della 38 edizione della celebre Remada a Seconda sarà aperto proponendo visite guidate speciali

Sabato - visite barcare alle ore 10 e alle ore 16;

Domenica - visite barcare alle ore 10 e visita speciale alle ore 16.

Costo euro 10 (Ridotto 7 - Famiglia 20)

Inoltre è possibile prenotare visite guidate di gruppo anche durante la settimana.

Tutti i dettagli della XXXVIII edizione di Remada "a Seconda" 2018

E per coloro che vogliono partecipare al corteo fluviale della Remada sarà possibile salire a bordo del burceto, l'imbarcazione in legno tradizionale veneta recuperata da TVB e ora messa a disposizione del Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme per effettuare didattiche dimostrazioni di come un tempo si navigava trasportando merci e persone senza motore, e raggiungere Battaglia Terme dopo circa 1 ora di navigazione.

L'appuntamento è sabato 26 maggio alle ore 18 a Mezzavia.

I posti sono 20, su prenotazione. È possibile caricare le biciclette.

Il costo è di euro 15 per persona (ridotto euro 12), quale contributo alla manutenzione della storica imbarcazione.

Per informazioni e prenotazioni:

cell./SMS/WhatsApp 3487077807 - traditionalvenetianboats@gmail.com

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo 63 - Battaglia Terme (CAP 35041 - PD)

Per informazioni e prenotazioni contattare

Tel. 049 525170

SMS/WHATSAPP +39 330862154

Fax 049 9100347

Email: info@museonavigazione.eu

Facebook: www.facebook.com/MuseoDellaNavigazioneFluviale/

Web: www.museonavigazione.eu

Membro della rete WATER MUSEUM OF VENICE (www.watermuseumofvenice.com)