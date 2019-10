Weekend al museo della navigazione fluviale di Battaglia Terme

Il MUBA, il Museo dei Barcari di Battaglia Terme, cioè il Museo Civico della Navigazione Fluviale, propone visite speciali nel fine settimana per gli adulti, ma anche per i più piccoli.

Sabato 26 ottobre

alle ore 17

secondo incontro della rassegna "Visite d'Autore"

con Francesco Jori che dialogherà con Riccardo Cappellozza, il fondatore del Museo, sul libro “L'ultimo dei barcari".

La formula pensata per questa edizione prevede alle ore 17 la visita guidata accompagnati da una guida del Museo e dall’autore, alle ore 18 il dialogo con l’autore e alle 19 l’aperitivo con “El vin dei Barcari” gentilmente offerto dall’azienda agricola Salvan – Vigne del Pigozzo.

Dopo le “Visite d’Autore” il pubblico è invitato a informarsi, presso il Museo, sui ristoratori locali e le loro specialità, per cenare in uno dei ristoranti del bellissimo borgo fluviale di Battaglia Terme.

I posti disponibili sono limitati quindi è raccomandata la prenotazione.

Costo:

euro 10 (ridotto euro 7), esclusa la cena.

Domenica 27 ottobre

alle ore 15.30

"L'abito...non fa il Barcaro!" Caccia al Tesoro per Famiglie.

Un pomeriggio dedicato alle famiglie per far divertire i più piccoli aiutati dai loro genitori in una divertente Caccia al tesoro al Museo.

Durata 2 ore. Prenotazione obbligatoria.

Costi:

euro 10 per adulto (euro 7 ridotto adulti residenti in Battaglia Terme)

euro 5 per bambino/ragazzo under 14 (comprende biglietto ingresso e laboratorio)

Per informazioni e prenotazioni contattare:

- info@museonavigazione.eu

- tel. 049525170

- sms/whatsapp 3456822956

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo, 63 - Battaglia Terme

Email: info@museonavigazione.eu

Facebook: www.facebook.com/MuseoDellaNavigazioneFluviale/

Web: www.museonavigazione.eu

Membro della rete WATER MUSEUM OF VENICE (www.watermuseumofvenice.com)

