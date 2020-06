La ripresa degli Amici della musica: un weekend di musica e di visite guidate

A fine febbraio l’attività concertistica degli Amici della Musica di Padova si era interrotta proprio nella imminenza delle celebrazioni del 250° anniversario della morte di Giuseppe Tartini affidate all’Ensemble Aurora e dell’avvio del nuovo progetto “Portello in Musica”, realizzato nell’ambito del bando “La città delle idee” del Comune di Padova, in collaborazione con il Comitato Mura e l’Associazione Progetto Portello.

Proprio da qui gli Amici della Musica di Padova ripartono sabato 20 e domenica 21 giugno 2020, con due proposte che hanno una ulteriore valenza simbolica, quella di collocarsi nella “Festa della Musica” del 21 giugno che si festeggia in tutto il mondo proprio nel giorno dell’entrata nell’estate. Una ripresa che è stata fortemente aiutata dalla disponibilità e impegno delle Chiese che ospiteranno le manifestazioni (S. Caterina, Ognissanti, Beata Immacolata).

Sabato 20 giugno

Sabato 20 giugno riprende il progetto Tartini 2020, che gli Amici della Musica promuovono in collaborazione con il Comune, l’Università - DISLL e il Conservatorio Pollini. Si ripropone una iniziativa che aveva già riscosso notevole interesse, le Esplorazioni Tartiniane dedicate alla visita dei luoghi tartiniani della città (visite illustrate dalle Guide Turistiche Tartini 2020) e che si concludono con un breve concerto accompagnato da letture e narrazioni nella Chiesa di S. Caterina in via Cesare Battisti.

La visita parte alle 15.30 dalla Fontana di Prato della Valle e si conclude con il concerto a S. Caterina verso le 17.30.

Protagonista del 20 giugno il violinista Giacomo Catana e l’attore Pier Domenico Simone, mentre Stefania Dantone sarà la guida della visita.

Le Guide Turistiche Tartiniane (associazioni Ascom, Confesercenti, Cornaro) sono guide turistiche che hanno approfondito lo studio della figura di Giuseppe Tartini attraverso una specifica formazione musicale in Storia della Musica del Settecento. Vantano una pluriennale esperienza e conoscenza storica della città ed una competenza in Storia dell’Arte. L’itinerario prevede l’ascolto e un sintetico approfondimento di alcuni suoi brani per diversi ambiti di fruizione. In particolare attraverso il sistema QR code sarà possibile per i partecipanti ascoltare la musica del Maestro con gli auricolari dai loro stessi cellulari immergendosi nella atmosfera del tempo e facendo così una esperienza sensoriale sonora ed estetica insieme.

È questo il primo di un ciclo di sei appuntamenti, che si realizzeranno in tutti i sabati successivi dal 27 giugno al 25 luglio.

Domenica 21 giugno

Domenica 21 giugno invece i primi due concerti di “Portello in Musica” con una “passeggiata organistica” fra la Chiesa di Ognissanti (ore 15.45) e quella dell’Immacolata (ore 17). Ne sono protagonisti l’organista veneziano Nicolò Sari e Ugo Fadini del Comitato Mura a cui è affidata l’illustrazione narrativa della storia delle due chiese e del contesto urbano del quartiere Portello. In programma musiche tra ‘600, ‘700 e ‘800: da Scheidemann a Bach, da Mozart a Luigi Bottazzo (l’organista padovano di fine ‘800 che abitava nel quartiere)

I concerti e le visite sono ad ingresso libero.

Come prenotare le visite

L’accesso però - per il limitato numero di posti disponibili e per il rispetto delle esigenze poste dai protocolli sulla sicurezza dei luoghi - è possibile SOLO SU PRENOTAZIONE fino ad esaurimento dei posti da farsi entro giovedì 19 giugno inviando una mail a: info@amicimusicapadova.org o telefonando allo 049 8756763.

Per informazioni