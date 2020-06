Teatro e musica classica: gli eventi del weekend al Barco Teatro

Barco Teatro ha riaperto per i suoi artisti e il suo pubblico. Ogni fine settimana, fino al 26 luglio, la nuova stagione estiva “Fuori programma” propone interessantissimi e assortiti appuntamenti di teatro e musica da godere in sicurezza e comfort, distanziati ma uniti nell condivisione di momenti di arte, cultura e divertimento.

Dopo i sold out dello scorso w-end, la programmazione per questo fine settimana propone teatro sabato sera (ore 21 con possibilità di aperitivo rinforzato dalle ore 19) e musica classica domenica pomeriggio (ore 18).

Sabato 27 giugno - Teatro

Sabato 27 (ore 21, - euro 15): “Dai campi al mar”, una pièce di teatro-canzone proposto dalla Compagnai Teatro dei Pazzi con un lavoro di e con Giovanni Giusto: racconti e poesie di un tempo lontano, la vita e le persone del territorio veneto, il lavoro nei campi, le cose semplici, le preghiere, le feste, la politica e poi... il mare; quello senza ombrelloni, quello che si raggiungeva dopo ore di bicicletta, con la morosa sul manubrio, meta di libertà. Il sapore del passato che si mescola con dolcezza e risate alla nostra vita di ogni giorno, oggi così diversa da allora.

Domenica 28 giugno - Musica

Domenica 28 (ore 18 - euro 10): ”Un salotto Ottocentesco” propone, con il Duo Savigni, un concerto per chitarra dell’Ottocento e Fortepiano: la dimensione intima e raccolta di Barco Teatro ricorda infatti quella dei salotti in cui questi strumenti (gli antenati della chitarra e del pianoforte modernamente intesi) trovavano la loro giusta dimensione acustica ed espressiva. Le due sorelle Enrica a Laura Savigni ci trasporteranno quindi in un vicino passato, proponendoci alcune trascrizioni da opere di Gioacchino Rossini e brani da repertori originali per questa formazione.

Sicurezza

Barco Teatro ha dovuto dimezzare la propria capienza per garantire il distanziamento sociale: la prenotazione è obbligatoria e si consiglia di effettuarla per tempo, se interessati, per evitare di non trovare la possibilità di partecipare.

