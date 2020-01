Il weekend al Big Club di Padova

Di seguito gli appuntamenti del fine settimana al Big Club.

Torna l'appuntamento mensile dedicato esclusivamente alla musica Funky anni 80 e 90.

Il dj Alberto Martin prosegue il suo percorso allargando il prodotto musicale fino ai successi della prima metà degli anni 90.

✪ The floor ✪

Alberto Martin by Palladium Disco

Ai video come sempre MIKY VJ

Dalle 21 è aperta la Pizzeria

Menu pizza euro 20

ingresso + aperitivo + antipastino + pizza + bevanda

Ingresso con consumazione inclusa euro 10

Donne ingresso libero prima delle 23.30

a discrezione del locale

Prenotazioni Pizzeria tel. 049680934

Info web http://www.big-club.com/calendario/sabato-11-gennaio-the-floor-dj

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2873348322722137/

Torna lo storico Dj Piero Mercaldo protagonista delle serate musicali del BIG dal 1981 al 2001.

Una serata dedicata quindi a vent'anni di musica.

In prima serata il concerto dei D90 che ripropongono i grandi successi della musica Pop, Rock New Wave degli anni '80 e '90 tutti da ballare!

A seguire discoteca

Pizzeria al completo, ci vediamo dopo le ore 22

Ingresso con consumazione inclusa euro 12

Donne ingresso libero prima delle 23.30

a discrezione del locale

Prenotazioni Pizzeria tel. 049680934

Info web http://www.big-club.com/calendario/sabato-11-gennaio-twenty-years-d90-live-e-dj-piero-mercaldo

Evento facebook https://www.facebook.com/events/1260580567461665/

