Il weekend al Big Club di Padova

Di seguito gli appuntamenti del fine settimana al Big Club.

Festeggiamo la notte di San Valentino

con la migliore musica del BIG

degli anni '70/'80/'90.

Alla consolle Dj Andrea Cecchi

Dalle 21 è aperta la Pizzeria

Menu pizza euro 20

ingresso + aperitivo + antipastino + pizza + bevanda + caffè

Ingresso con consumazione inclusa euro 10

Donne ingresso libero prima delle 23.30

a discrezione del locale

Prenotazioni Pizzeria tel. 049680934

Info web http://www.big-club.com/calendario/venerdi-14-febbraio-valentines-night-dj-andrea-cecchi

✖ Buoni si nasce, cattivi si diventa.

Cattivi del nostro tempo, crudeli anaffettivi, infami calunniatori, bastardi senza gloria, assassini psicotici, criminali senza pietà, politici corrotti, traditori infedeli, rockstar estreme, icone spietate, poeti maledetti, ribelli trasgressivi, star arroganti, artisti sovversivi.

Diciamocelo, in fondo non riusciamo a non ammirarli perché non ci sarebbe una buona storia senza un personaggio detestabile. Essere cattivi non sempre è una colpa. A volte è la vita che fa diventare così. Ma è una colpa fingersi buoni (quello si, è imperdonabile).

Questo è il party dove lasciarsi alle spalle i protagonisti per calare la parte (trasformarsi) nelle icone antagoniste e nei personaggi più perfidi: non sarete più dominati dalle passioni, non subirete più la tirannia dei buoni, dei ben disposti, delle brave persone che ogni giorno inquinano il vostro mondo con la loro ipocrisia melensa.

Perché la cattiveria dei buoni è pericolosissima e il linguaggio della bontà è la più grande malvagità.

✖ Dress Code: No horror & Halloween costume ✖ Scenografie: Mac ✖ Performance: Blackness & Queer

✖ Voice: L.e.o. ✖ Main Room: Fabio Parodo, Marcello Milani, Irina Kore. ✖ Privè: Alberto Martin

✖ Riduzioni, Liste, Tavoli: 335.6150220 - 328.8688736

✖ Ingressi: entro le 24: 12 euro + drink ( dress code only)

✖ Location: Big Club Via Armistizio 68, Padova

Info web http://www.big-club.com/calendario/sabato-15-febbraio-carnevale-del-male-funkytown

Evento facebook https://www.facebook.com/events/915530542175461/

