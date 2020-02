Il weekend al Big Club di Padova

Di seguito gli appuntamenti del fine settimana al Big Club.

Appuntamento precarnevalesco

con la migliore musica Anni ‘70/’80/’90

alla consolle Dj Andrea Cecchi

Speciale appuntamento al Big per festeggiare il Carnevale con l’unica ed inimitabile serata Video Disco Revival!

Potrai rivivere la vera storia della dance in una notte tra ricordi e mitiche melodie, con le grandi canzoni dance degli anni 70, 80 e 90.

Serata interamente dedicata ai video musicali per rivivere assieme quei momenti ancora vivi nei nostri cuori. Scatenati in pista e divertiti fino a tarda notte con una miscela di grandi successi e hits del passato.

Ingresso con consumazione inclusa euro 10

Donne ingresso libero prima delle 23.30

a discrezione del locale

Prenotazioni Pizzeria tel. 049680934

Info web http://www.big-club.com/calendario/venerdi-21-febbraio-venerbig-dj-andrea-cecchi

Due situazioni musicali, Doppio Dj, doppio divertimento!!

In Main Room Dj Alberto Martin con i più bei successi anni ‘70 ‘80 ‘90 impreziositi con i video originali in HD da Vj Micky.

Nel privè Dj Andrea Cecchi con i suoi classici riempipista

Gradito abbigliamento in maschera!!

Per chi è vestito in maschera ingresso ridotto in discoteca!

Questa sera Menù speciale oltre al classico giropizza! Non mancate!!

Dopo la mezzanotte Tranci di pizza - Frittelle e galani per tutti

Menu fisso euro 25

antipastino + bis di primi + secondo + bevande

Ingresso con consumazione inclusa euro 13

prima delle 23 ingresso privilegiato alle donne: ingresso e consumazione e guardaroba euro 10

Prenotazioni cena tel. 049680934

Info web http://www.big-club.com/calendario/sabato-22-febbraio-big-double-carnival

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2432205110427927/

Big club

Ristorante Da Carlo snc di Mattarello G&C

Partita iva 01295330284

Via Armistizio, 68 – 35142 Padova - TEL 049680934

www.big-club.com

https://it-it.facebook.com/bigclubpadova/

