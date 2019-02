Il weekend al Big Club di Padova

Di seguito gli appuntamenti del fine settimana al Big Club.

Venerdì 22 febbraio 2019 – Video disco revival

Big! Big! Big!

Una sola parola per dire che l’unica serata revival originale di Padova, è solo da noi!!!

Sei troppo giovane per aver visto gli anni 70, 80 e 90?? Non c’è problema, sei nel posto giusto per riviverli!

Ti aspettiamo venerdì 22 Febbraio!

Dj/Vj: Michele Roverato

dalle 21 è aperta la Pizzeria.

Menu pizza euro 20

ingresso + aperitivo + antipastino + pizza + bevanda

Ingresso con consumazione inclusa euro 10

Donne ingresso libero prima delle 23.30 a discrezione del locale

Prenotazioni Pizzeria tel. 049680934

Info web http://www.big-club.com/calendario/venerdi-22-febbraio-2019-video-disco-revival

Sabato 23 febbraio 2019 – Funkytown: 15 anni in un notte

Funkytown compie 15 Anni e almeno una volta qualcuno di voi ne è stato protagonista assoluto, è quindi doveroso, celebrare per una notte un’emozione che nasce dal piacere di ritrovarsi di ricordare e di continuare a far parte di un pezzo di storia!

✖ Dress code: gran gala, elegante, gran soiree

✖ Main Room: Francis Galante, Davide Fiorese, Fabio Parodo

Marco Z, Soulkidz, Marcello Milani

✖ On Stage: L.e.o, Black Heroes Performers

✖ Gangsta Privè: Alberto Martin, Soundpark, Irina Kore

✖ Riduzioni, Liste, Tavoli: 3356150220 / 328 868 8736

Ingresso entro le 24, 15 euro + drink (dress code only)

Ingresso dalle 24, 20 euro + drink

Info web http://www.big-club.com/calendario/sabato-23-febbraio-2019-funkytown-di-carnevale

Evento facebook https://www.facebook.com/events/1187682271381052/

Big club

Ristorante Da Carlo snc di Mattarello G&C

Partita iva 01295330284

Via Armistizio, 68 – 35142 Padova - TEL 049680934

www.big-club.com

https://it-it.facebook.com/bigclubpadova/

Gallery