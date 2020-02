Il weekend al Big Club di Padova

Di seguito gli appuntamenti del fine settimana al Big Club.

Appuntamento mensile dedicato esclusivamente alla musica Funky anni 80 e 90.

Il dj Alberto Martin prosegue il suo percorso allargando il prodotto musicale fino ai successi della prima metà degli anni 90.

✪ The Floor ✪

Alberto Martin by Palladium Disco

Ai video come sempre MIKY VJ

Dalle 21 è aperta la Pizzeria

Menu pizza euro 20

ingresso + aperitivo + antipastino + pizza + bevanda

Ingresso con consumazione inclusa euro 10

Donne ingresso libero prima delle 23.30

a discrezione del locale

Prenotazioni Pizzeria tel. 049680934

Info web http://www.big-club.com/calendario/venerdi-07-febbraio-the-floor-dj-alberto-martin

Evento facebook https://www.facebook.com/events/174535160442263/

Super serata dedicata ai successi dei mitici anni 80 e 90 magicamente mixati dal Dj Alberto Martin assieme ai video originali in HD dal Vj Micky!

Le Hit's del passato mixate con un ritmo incalzante per farti ballare tutta la notte!

Durante tutta la serata, per creare la migliore atmosfera per scatenarsi in pista, i video originali di tutte le canzoni in alta definizione.

Dalle 21 è aperta la Pizzeria

Menu pizza euro 22

ingresso + aperitivo + antipastino + pizza + bevanda + caffè

Ingresso con consumazione inclusa euro 12

Donne ingresso libero prima delle 23.30

a discrezione del locale

Prenotazioni Pizzeria tel. 049680934

Info web http://www.big-club.com/calendario/sabato-08-febbraio-8090-night-dj-alberto-martin

Evento facebook https://www.facebook.com/events/570597406853186/

Gallery