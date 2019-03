Il weekend al Big Club di Padova l8 e il 9 marzo 2019

Di seguito gli appuntamenti del fine settimana al Big Club.

Venerdì 8 marzo 2019 – Woman’s night - video disco revival

Speciale serata Revival al Big interamente dedicata alla Donne!

Potrai rivivere la vera storia della dance in una notte tra ricordi e mitiche melodie, con le grandi canzoni dance degli anni 70, 80 e 90.

L’unica ed inimitabile serata con tutti i video musicali per rivivere assieme quei momenti ancora vivi nei nostri cuori. Scatenati in pista e divertiti fino a tarda notte con una miscela di grandi successi e hits del passato.

Dj Andrea Cecchinato

dalle 21 è aperta la pizzeria.

Menu pizza euro 20

ingresso + aperitivo + antipastino + pizza + bevanda



Ingresso con consumazione inclusa euro 10

donne ingresso libero prima delle 23.30 a discrezione del locale

Prenotazioni Pizzeria tel. 049680934

Info web http://www.big-club.com/calendario/venerdi-08-marzo-2019-womans-night

Sabato 9 marzo 2019 – Icone pop 80 90

Prima delle 23.30 Donne ingresso libero..

Super serata dedicata alle mitiche icone pop degli anni 80 e 90 magicamente mixate assieme ai video originali in HD da DJ Alberto Martin e Vj Michele Roverato!



Le Hit’s del passato mixate con un ritmo incalzante e trascinante dai nostri DJ.

Durante tutta la serata, per creare la migliore atmosfera per scatenarsi in pista, i video originali di tutte le canzoni in alta definizione.

Dalle 21 è aperta la Pizzeria

Menu pizza euro 22

ingresso + aperitivo + antipastino + pizza + bevanda + caffè

Ingresso con consumazione inclusa euro 12

Donne ingresso libero prima delle 23.30

a discrezione del locale

Prenotazioni Pizzeria tel. 049680934

Evento facebook https://www.facebook.com/events/573060693174644/

Info web http://www.big-club.com/calendario/sabato-09-marzo-2019-icone-pop-80-90-dj-alberto-martin

Big club

Ristorante Da Carlo snc di Mattarello G&C

Partita iva 01295330284

Via Armistizio, 68 – 35142 Padova - TEL 049680934

www.big-club.com

https://it-it.facebook.com/bigclubpadova/

