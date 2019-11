Il weekend al Big Club di Padova

Di seguito gli appuntamenti del fine settimana al Big Club.

Venerbig

con la migliore musica Anni '70/'80/'90

alla consolle Dj specialista dei video MICHele Roverato

Dalle 21 è aperta la Pizzeria

Menu pizza euro 20

ingresso + aperitivo + antipastino + pizza + bevanda + caffè

Ingresso con consumazione inclusa euro 10

Donne ingresso libero prima delle 23.30

a discrezione del locale

Prenotazioni Pizzeria tel. 049680934

Web http://www.big-club.com/calendario/venerdi-8-novembre-venerbig-dj-andrea-cecchi

Jonhson Righeira & Gli Algoritmi in nuovo set elettronico.

Jonhson ha scelto il Big come data zero per presentare il nuovo show.

Alternerà pezzi storici come "Vamos a la Playa" e

"L'estate sta finendo" ad altre canzoni dei Righeira più alcune novità e cover.

Gli Algoritmi: alle tastiere Massimo Ruggeri e

Stefano Bagagiolo ai cori la splendida Sofia Borgo

Super Special Anni '80 '90A seguire Discoteca con Dj Alberto Martin

& Vj Micky

Dalle 21 è aperta la Pizzeria

Menù Giropizza con ingresso euro 22

"Posti Limitati"

Ingresso con consumazione inclusa euro 12

prima delle 23 Ingresso+drink+guardaroba alle donne euro 8

Prenotazioni:

tel. 049680934

Web http://www.big-club.com/calendario/sabato-9-novembre-jonhson-righeira-in-concerto

Fb https://www.facebook.com/events/2773560446008736/

Big club

Ristorante Da Carlo snc di Mattarello G&C

Partita iva 01295330284

Via Armistizio, 68 – 35142 Padova - TEL 049680934

www.big-club.com

https://it-it.facebook.com/bigclubpadova/

