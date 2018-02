Gli eventi del weekend a Il Chiosco

Tutti gli eventi del weekend in programma a Il Chiosco

venerdì 16 febbraio - Thomas Costantin live set

dalle 23.30 alle 3 (apertura porte ore 19.30)

free entry

Dj Thomas Costantin

resident dj al Club Plastic - Milano

www.thomascostantin.com

www.mixcloud.com/thomas-costantin

sabato 17 febbraio - Brunch con l’autore: Petunia Ollister

dalle 11.45 alle 14.45

*apertura straordinaria*

BRUNCH CON L’AUTORE

per la presentazione del libro “Colazioni d’Autore” di Petunia Ollister

sabato 17 febbraio - Lorenzo RIGO live set

dalle 23.30 alle 3 (apertura porte ore 19.30)

free entry

Never miss a chance to dance.

Dj Lorenzo RIGO

Electronic beats // NuDisco // Soulful // Afro House

Lorenzo Rigobello, aka RIGO, brings a pure mix of live instruments and electronic beats to produce an eclectic blend of NuDisco meets Soulful & Afro House.

www.lorenzorigo.webs.com

soundcloud.com/lorenzo-rigo

www.youtube.com/user/rigobellissimo

Ingresso

Ingresso riservato ai soci

É possibile ottenere la tessera 2018 al costo di 10 euro compilando i moduli all’ingresso o inoltrando la domanda online a questo link

Prenotazione ristorante: 334.2004006 - 049.7808349

