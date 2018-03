Gli eventi del weekend a Il Chiosco

Tutti gli eventi del weekend in programma a Il Chiosco.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/1939621562775781/

disco PEACHES

GRì [Davide Grigatti]

MARCELO [Marcello Chiodin]

Funk // Disco // Hip Hop old school // Italo house // Vinyl

DJ SET dalle 23.30 alle 3

- - -

About GRì

🎧 soundcloud.com/user-307013086

Padovano, classe ‘93. Si avvicina alla musica suonando chitarra e basso, ma è grazie all’incontro con Alessio Bertallot sulle frequenze di Rai Radio 2 che entra in contatto con la black e la dance music. Passa alcuni mesi a Lisbona dove si innamora dei

suoni delle ex colonie portoghesi, dall’afrobeat alla bossanova, dal funk alla disco made in Brazil. Dopo un periodo ad Amsterdam dove entra in contatto col fermento musicale della capitale olandese, si

trasferisce a Bologna dove inizia a fare pratica come dj. Gri

suona pezzi funk e disco ai quali unisce l’hiphop old school e

l’italo house.

About MARCELO

🎧 Giovane Dj padovano, co-fondatore del progetto musicale “La Casetta” collabora con WOOD (Venezia) confermando le sue doti nella scena notturna. Predilige il suono caldo del vinile e la cultura dei migliori anni della disco 70/80 frutto di una lunga ricerca di dischi tra le capitali europee.

About La Casetta

A project about old school music from the 70s and 80’s aimed at making the most out of the vinyl sound.

FB: www.facebook.com/llacasetta/

IG: www.instagram.com/llacasetta/

MIXCLOUD: www.mixcloud.com/LaCasetta/

- - -

FREE ENTRY

Ingresso riservato ai soci

Se non hai ancora fatto la tessera (Il Chiosco - Fish Club), puoi fare quella 2018 a 5 euro compilando i moduli all’ingresso o inoltrando la domanda online → soci.fishmarket.it/form_fishm.phpshm.php

- - -

#ilChioscopadova

INFO & ORARI

📍 Via Ludovico Ariosto 10 a Padova

☎ Prenotazione cena: 3342004006 – 0497808349

✦ Apertura ore 19.30

Evento facebook https://www.facebook.com/events/226111767954236/

Jimmy è in grande spolvero: conosce bene MALAϟDJ e sa che il ragazzo ci sa fare con l’electro-swing. Ha tirato su tutta la Gang per una rimpatriata vecchio stile. Al solito, si entra senza sborsare un dollaro, basta la tessera e se tu hai un completo gessato e la tua pupa un giro di perle meglio!



Niente scuse: se Jimmy dice che ci vediamo a Il Chiosco, ci vediamo al Chiosco

Sabato 17 marzo

ELECTRO-SWING night con la Jimmy’s Gang 🍸🎩

Al grammofono: electro swing djset di MALAϟDJ

- - -

Dj set dalle 23.30 alle 3

Il Chiosco apre alle 19.30; prenotazione cena al 3342004006

- - -

#ilChioscopadova

FREE ENTRY

Ingresso riservato ai soci

Se non hai ancora fatto la tessera (Il Chiosco - Fish Club), puoi fare quella 2018 a 5 euro compilando i moduli all’ingresso o inoltrando la domanda online → soci.fishmarket.it/form_fishm.phpshm.php

INFO & ORARI

📍 Via Ludovico Ariosto 10 a Padova

☎ Prenotazione cena: 3342004006 – 0497808349

✦ Apertura ore 19.30

Gallery