Gli eventi del weekend a Il Chiosco

Tutti gli eventi del weekend in programma a Il Chiosco.

Tremate tremate, le streghe son tornate.

Misticismo e scaramanzia, fortuna e sfortuna, è venerdì 17... se un gatto nero attraversa la strada che fai?

Sacro e profano

venerdì 17 al Chiosco 🧙‍♀️🌶️🔮✨

Durante la serata ★ GAMES ★ da superare per vincere da bere!

📍 Via Ludovico Ariosto 10 a Padova

Correva l'anno 1969 e il caldo di metà Agosto faceva solo da cornice al festival che più di tutti ha cambiato la storia della musica e non solo. L'amore libero, i figli dei fiori, l'immaginazione, il sogno, il viaggio nella psichedelia, la musica, le strade di Jack Kerouac, i poeti beatnick di San Francisco, il Maggio parigino, lo sciamano Jim Morrison e le sue porte della percezione, i capelli lunghissimi e le zeppe altissime, il muso del Westfalia rivolto verso l'Oceano...

WOODSTOCK

summer of L♡VE

Hippies 'n' late 60s party at Il Chiosco

Ginga & Shakeblues

Il blues arriva sul prato de Il Chiosco con la voce calda e suadente di Ginga e la Shakeblues band.

Inizio live alle 21.30 circa

La domenica cena con menu a prezzo fisso:

• Pizza a scelta, bibita media & caffè (15 euro)

• Grigliata mista, bibita media & caffé (17 euro)

NO PRENOTAZIONI

◔ Aperto dalle 11.30; inizio live ore 21.30 circa

