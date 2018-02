Gli eventi del weekend a Il Chiosco

Tutti gli eventi del weekend in programma a Il Chiosco.

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/1182649768534361/

do the dance

DO THE DANCE

Festeggiamo i 15 anni di Ed Banger Records, etichetta french senza la quale forse non ci sarebbero stati Justice, Mr. Oizo, SebastiAn (etc), ma soprattutto festeggiamo i 30 anni di Pachi Bas.

DJs: Oceanicmood B2B Moon aka Chiara Veronesi

Alors on dance avec

MR. OIZO, YELLE, JUSTICE, AIR, DAFT PUNK, MOJIO, ST.GERMAIN, PHOENIC, MOTORBASS, SVEN HANSEN-LØVE, ÉTIENNE DE CRÉCY, DIMITRI FROM PARIS, ALAN BRAXE, CASSIUS, ALEX GOPHER, LAURENT GARNIER & beaucoup d’autres

• • •



Dj set dalle 23.30 alle 3

Il Chiosco apre alle 19.30; prenotazione cena al 3342004006

FREE ENTRY

Ingresso riservato ai soci

Se non hai ancora fatto la tessera (Il Chiosco - Fish Club), puoi fare quella 2018 a 5 euro compilando i moduli all’ingresso o inoltrando la domanda online → soci.fishmarket.it/form_fishm.phpshm.php

• • •

#Pachi30

#ilChioscopadova

Info & orari

📍 Via Ludovico Ariosto 10 a Padova

☎ 3342004006 – 0497808349

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/186115092161272/

Facciamo scintille

È una festa 80s.

È anche il compleanno di Pachi.

Se non sei 80s Pachi ti lascia fuori.

Dresscode tips

Roller, shorts a vita alta, colori fluo, capelli cotonati, giacche con spalline, scaldamuscoli, fuseaux, Converse, tute in acetato...

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

✮ ✮ ✮

HAUTE CULTURE

Roller disco

80s dj set dalle 23.30 alle 3

Il Chiosco apre alle 19.30; prenotazione cena al 3342004006

✮ ✮ ✮

FREE ENTRY

Ingresso riservato ai soci

Se non hai ancora fatto la tessera (Il Chiosco - Fish Club), puoi fare quella 2018 a 5 euro compilando i moduli all’ingresso o inoltrando la domanda online → soci.fishmarket.it/form_fishm.phpshm.php

#ilChioscopadova

#Pachi30

Info & orari

📍 Via Ludovico Ariosto 10 a Padova

☎ 3342004006 – 0497808349

Gallery