Gli eventi del weekend a Il Chiosco

Tutti gli eventi del weekend in programma a Il Chiosco.

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/2078146349119467/

Never miss a chance to dance

ICC DJ

dj set dalle 23.30 alle 3

Il Chiosco apre alle 19.30; prenotazione cena al 3342004006

- - -

FREE ENTRY

Ingresso riservato ai soci

Se non hai ancora fatto la tessera (Il Chiosco - Fish Club), puoi fare quella 2018 a 5 euro compilando i moduli all’ingresso o inoltrando la domanda online → soci.fishmarket.it/form_fishm.phpshm.php

- - -

#ilChioscopadova

INFO & ORARI

📍 Via Ludovico Ariosto 10 a Padova

☎ 3342004006 – 0497808349

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/578675295813727/

BALERA.

Nostalgia Italiana

Musica italiana dagli anni ‘50 agli anni ‘80

Ai dischi dj MOON Chiara Veronesi

Si balla con Loredana Bertè, Patty Pravo, Renato Zero, Gianni Morandi, Little Tony, Mina, Celentano, Fred Buscaglione, Caterina Caselli, Donatella Rettore, Raffaella Carrà, Gino Paoli, Nada, Lorella Cuccarini, Ricchi e Poveri, Alan Sorrenti, Antonello Venditti, Pooh, Nomadi & more.

ENTRATA LIBERA

Ingresso riservato ai soci*

Prenotazione ristorante: 3342004006 – 0497808349

_______________

#ilChioscopadova

Aperto dalle 19.30 alle 3

