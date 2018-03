Gli eventi del weekend a Il Chiosco

Tutti gli eventi del weekend in programma a Il Chiosco.

#ALVERITIVO

Aperitivo con degustazione prodotti a Km 0

Venerdì 9 Marzo dalle 19 alle 21 a Il Chiosco

Cos'è L'alveare Il Chiosco?

Un "mercato" a Km 0 in cui trovare prodotti di coltivatori e allevatori della zona, di qualità, biologici, da acquistare comodamente da casa, online e a prezzi onesti: questo è L'alveare Il Chiosco, la "succursale" padovana del grande progetto L'Alveare che dice Sì & L'alveare Almaterra che dalla scorsa stagione ha stretto con Il Chiosco una collaborazione duratura e produttiva per sostenere insieme l'agricoltura locale e produttori della zona.

E' ora di brindare e conoscere i nuovi membri del'Alveare che, insieme a qualche storico, portano i loro prodotti in degustazione sotto la veranda del Chiosco venerdì 9 Marzo in orario aperitivo.

CENA AL CHIOSCO

Abbiamo studiato un menu ad hoc pensato partendo dagli ingredienti dei produttori e degli allevatori de L'alveare. E' possibile:

- cenare col menu completo Locale & Artigianale a 30 euro (caffè incluso)

- degustare i piatti singoli di questo menu

☎ Per la cena è gradita la prenotazione: 3342004006

- - -

about L'alveare Il Chiosco

▲ MERCATO A FILIERA CORTA

▲ PRODOTTI DEL TERRITORIO

▲ ORDINI ONLINE

▲ RITIRI LA SPESA SETTIMANALMENTE*

▲ MANGI MEGLIO

▲ MANGI GIUSTO

CONTATTI

Partecipa al progetto → alvearechedicesi.it

Seguici su FB → www.facebook.com/lAlveare.IlChioscoPadova/

Info → +39-3299622869 – info@almaterra.it



*Distribuzioni dei prodotti de l'alveare presso il Chiosco (Pd)

Inverno: VENERDI’ 19-20

Estate: GIOVEDI’ 19-20

- - -

#ilChioscopadova

FREE ENTRY

Ingresso riservato ai soci

Se non hai ancora fatto la tessera (Il Chiosco - Fish Club), puoi fare quella 2018 a 5€ compilando i moduli all'ingresso o inoltrando la domanda online → soci.fishmarket.it/form_fishm.phpshm.php



INFO & ORARI

📍 Via Ludovico Ariosto 10 a Padova

☎ 3342004006 – 0497808349

CHEAPRIA

- - - - - - - - - - - -

Ven 09.03.18

@Il Chiosco d’Inverno

21 - 03

FREE ENTRY

- - - - - - - - - - -

Support Islamic Girls!

- - - - - - - - - - -

Dj-set

- - -

Løvetempo +

Oceanicmood

- - - - - - - - - - -

Pride Dinner@Second Floor:

http://cipria.org/festa-della-donna/

- - - - - - - - - - -

FREE ENTRY

clock sabato dalle ore 19.30 alle ore 3 Dal 10 marzo alle 19.30 al 11 marzo alle 3 pin Il Chiosco Via Ludovico Ariosto 10 Padova, 35128 Padova

Never miss a chance to dance.

Dj Lorenzo RIGO

Electronic beats // NuDisco // Soulful // Afro House

Lorenzo Rigobello, aka RIGO, brings a pure mix of live instruments and electronic beats to produce an eclectic blend of NuDisco meets Soulful & Afro House.

www.lorenzorigo.webs.com

soundcloud.com/lorenzo-rigo

www.youtube.com/user/rigobellissimo

- - -

Dj set dalle 23.30 alle 3

Il Chiosco apre alle 19.30; prenotazione cena al 3342004006

- - -

FREE ENTRY

- - -

#ilChioscopadova

Gallery