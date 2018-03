Tutti gli eventi del weekend all'Extra Extra di Padova

Extra Extra Club di Padova presenta gli eventi del weekend.

GIOVEDÌ 29 MARZO · FakeStudent

Inizia la tua Pasqua al meglio, iniziala con noi.

Pasqua 2018.

Presso la Discoteca Extra Extra,il locale Patavino più conosciuto della città per essere rinnovato e curato nel minimo dettaglio per ospitare gli eventi più ballati della penisola.

Segui il divertimento...

FakeStudent approda ancora una volta in città!

⚡ Main Room ⚡

“ Special Guest “

DANI FAIV in live 🎶

“ Special Voice “

THORN voice 📯

“ DJ resident “

FANZ 💿

“ Performance by DANCE ARMADA “ 💃

⚡Level 2 ⚡

LOLITA

Hip Hop / Reggaeton

R’N’B / TRAP

📍Modalità di ingresso :

5 euro di prevendita + 12 euro in locale

con consumazione 🍹

Condividi con l’app UGO e ottieni subito l’ingresso ridotto a 17 euro con drink 🍹e partecipi all’estrazione dell’ingresso gratuito!

50 premi limitati qui: https://ugo.srl/e/2Bq

Be fast!

Possibilità di entrare in serata a costo maggiorato.

Info e prenotazioni tavoli:

347 480 9898

🚋 Servizio navette DISPONIBILE :

347 183 7746

👗 Guardaroba disponibile a 2 euro

EVENTO 16+

📌 Presso Extra Extra

Via Giacomo Ciamician, 5

35143, Padova – Italy

EVENTO IN AGGIORNAMENTO.

✪ LOLITAᵀᴹ Fake Edition✪

▧ GIOVEDÌ 29 MARZO 2018 ▧

⊙ Extra Extra - Level Two ⊙

Level Two è la seconda sala situata al piano superiore dell’Extra Extra!

BE YOUR SELF, BE LOLITA !

🔈MUSIC

Hip Hop ♫

R&B ♫

Reggaeton ♫

Dance Hall ♫

Trap ♫

Moombahton ♫

Top Spotify Playlists ♫

Everything except Edm !

🎉 ROTATING SHOW BY

DJ Enry Zanna

DJ Yves

DJ Riccardo Zangirolami

DJ Ovren from People

Silvia Voice

Alex Bovo Voice

Ale X Voice

💰 PRICES:

- 17 uomo/donna (con drink incluso) in prevendita

- possibilità di accedere al locale in serata a prezzo maggiorato

☎️ Infoline e Tavoli:

3396417774 - 3494768846 – 3496647723

📍Discoteca Extra Extra | Via Ciamician 5

Biglietti disponibili azureevents.it

AZURE & BEYOURSELF

presentano:

{AZURE} 3rd act

+SPECIAL GUEST

SATOSHI TOMIIE

▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄

venerdì 30.03.2018

@ Extra Extra

Padova via Ciamician, 5

▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄

PER ISCRIVERSI IN LISTA:

http://azureevents.it/

L’ingresso in lista non è obbligatorio ma consente una riduzione rispetto al PREZZO d’ingresso standard.

_level 01_

AZURE + SPECIAL GUEST: SATOSHI TOMIIE

_level 02_

Lolita ᵀᴹ

hip hop rnb night

ExtraExtra con 2 piste da ballare

BeYourself non ti dimenticare!

Inizio musica ore 23.30

Modalità di ingresso:

Con la Tessera #BeYourself

Omaggio DONNA entro le 00.30

(a seguire 13 euro con drink)

Iscrivendoti alla lista #AZURE

http://azureevents.it/

13 euro DONNA ingresso con drink

18 euro UOMO ingresso con drink

Ingresso normale

16 euro DONNA ingresso con drink

20 euro UOMO ingresso con drink

Con l’app UGO, condividendo l’evento, ricevi l’ingresso ridotto+ drink valido tutta notte! In più verrai estratto per l’ingresso omaggio!

Link al download---> https://ugo.srl/e/2Bp

Richiedi la tessera donna Be Yourself

ed ottieni l’ingresso omaggio valido entro le 00.30 (a seguire 13 euro con drink):

http://www.extraextra.it/landing/

una volta compilato il form potrai ritirarla all’ingresso.

Infoline ✆

PINO+39 3407683848 | PIETRO+39 3400582896

TITO: +39 393 4101120 | LUCA: +39 335 5638449

#beyourself #extraextra #danceyouressence #AZURE

📩 info@azureevents.it

✪ LOLITAᵀᴹ Azure Edition✪

▧ VENERDÌ 30 MARZO 2018 ▧

⊙ Extra Extra - Level Two ⊙

Level Two è la seconda sala situata al piano superiore dell’Extra Extra!

BE YOUR SELF, BE LOLITA !

🔈MUSIC

Hip Hop ♫

R&B ♫

Reggaeton ♫

Dance Hall ♫

Trap ♫

Moombahton ♫

Top Spotify Playlists ♫

Everything except Edm !

🎉 ROTATING SHOW BY

DJ Enry Zanna

DJ Yves

DJ Riccardo Zangirolami

DJ Ovren from People

Silvia Voice

Alex Bovo Voice

Ale X Voice

💰 PRICES:

Con la Tessera #BeYourself

Omaggio DONNA entro le 00.30

(a seguire 13 euro con drink)

Iscrivendoti alla lista #AZURE

http://azureevents.it/

13 euro DONNA ingresso con drink

18 euro UOMO ingresso con drink

Ingresso normale

16 euro DONNA ingresso con drink

20 euro UOMO ingresso con drink

Con l’app UGO, condividendo l’evento, ricevi l’ingresso ridotto+ drink valido tutta notte! In più verrai estratto per l’ingresso omaggio!

Link al download---> https://ugo.srl/e/2Bp

Richiedi la tessera donna Be Yourself

ed ottieni l’ingresso omaggio valido entro le 00.30 (a seguire 13 euro con drink):

http://www.extraextra.it/landing/

una volta compilato il form potrai ritirarla all’ingresso.

☎️Infoline e Tavoli:

3396417774 - 3494768846 – 3496647723

📍Discoteca Extra Extra | Via Ciamician 5, Padova

🐰SCOPRI GLI EVENTI DI PASQUA E PASQUETTA A PADOVA E PROVINCIA🐣​

90 WONDERLAND > Il Party #ANNI90

★ #ITALIAN #WINTER #TOUR 2018 ★

https://www.facebook.com/90wonderlandofficial

https://www.90wonderland.com/

DOMENICA 1 APRILE - Ore 23

Discoteca Extra Extra - Padova (Pd).

https://www.facebook.com/extraextrapadova

Ritorna a grande richiesta a #PADOVA il party italiano di riferimento per gli amanti degli anni 90. Una vera e propria ondata di musica e spettacolo, una festa ricca di animazione, djs, ballerini, personaggi fantastici degli anni 90, gadgets, effetti speciali e un super video show! Tutte le hit pop, rock e dance mixate a raffica, preparatevi a ballare la musica che ha fatto la storia, i brani indimenticabili da cantare e i singoli che hanno scalato le classifiche di un decennio glorioso.

Non vi resta che chiudere gli occhi, aprire il cuore e rivivere solo i vostri ricordi migliori!

Gli #ANNI90 sono tornati!

✪ LOLITAᵀᴹ Easter Edition✪

▧ DOMENICA 1 APRILE 2018 ▧

⊙ Extra Extra - Level Two ⊙

Level Two è la seconda sala situata al piano superiore dell’Extra Extra!

BE YOUR SELF, BE LOLITA !

🔈MUSIC

Hip Hop ♫

R&B ♫

Reggaeton ♫

Dance Hall ♫

Trap ♫

Moombahton ♫

Top Spotify Playlists ♫

Everything except Edm !

🎉 ROTATING SHOW BY

DJ Enry Zanna

DJ Yves

DJ Riccardo Zangirolami

DJ Ovren from People

Silvia Voice

Alex Bovo Voice

Ale X Voice

💰 PRICES:

...soon...

☎️Infoline e Tavoli:

3396417774 - 3494768846 – 3496647723

📍Discoteca Extra Extra | Via Ciamician 5, Padova

Gallery