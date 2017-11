Gli eventi del weekend al Fishmarket

Il Fishmarket di Padova presenta gli eventi del fine settimana.

VENERDÌ 1 DICEMBRE - BLUE HOLE

dalle 22 alle 4.30

A luglio i Blue Hole si sono aggiudicati il premio Fishmarket al Free Sound edizione 2017 e venerdì 1 dicembre salgono sul palco live.

Afterlive djset fino alle 4.30 con Caste Jump ‘n’ Ordinary Noise

BLUE HOLE

Il progetto Blue Hole nasce nell’agosto 2016 dall’incontro di tre giovani musicisti attivi nel panorama artistico aquilano e abruzzese: Alessio Di Francesco (voce e chitarre), Stefano Iannello (basso), Marco Panepucci (batteria). Il trio comincia fin da subito a lavorare alla stesura di un repertorio di brani inediti in lingua inglese e, parallelamente, all’arrangiamento di brani di artisti e band che hanno ispirato e formato il loro sound.

Risale a maggio 2016 la registrazione del loro primo EP con quattro inediti: Mad, Road, Cosmonaut e Home.

La band ha partecipato a contest e festival locali, calcando i più importanti palchi della scena locale, ed ha condiviso la scena con band e artisti di fama nazionale ed internazionale, calcando il palco di artisti e band di grosso calibro come Tiromancino, Don Airey, Modena City Ramblers, davanti a più di duemila persone; ultima, ma non meno importante, l’apertura al concerto di Ermal Meta, nel prestigioso contesto della Perdonanza Celestiniana, nella splendida cornice della Basilica di S. Maria di Collemaggio.

L’uscita dell’album d’esordio è prevista per febbraio 2018.

Ingresso:

Free entry dalle 22 alle 23.30

3 euro con shot offerto dalle 23.30 alle 3

Ingresso riservato ai soci

É possibile ottenere la tessera 2017 (valida fino a dicembre) al costo di 3 euro o quella 2018 (valida fino a dicembre 2018) al costo di 10 euro compilando i moduli all’ingresso o inoltrando la domanda online a questo link

SABATO 25 NOVEMBRE - LATINOS FIESTA AL FISH

dalle 22 alle 4.30

Il delirio del carnevale di Rio, la pace di una spiaggia di Copacabana, il calore di una fiesta Cubana tra una salsa, un trenino e un bel po’ di reggaeton: tutto il calore, i colori e la fiesta del Sud America a riscaldare l’autunno padovano.

L A T I N O S

Musica latina a 360°

djset: Di Chiaro

