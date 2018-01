Gli eventi del weekend al Fishmarket

Il Fishmarket di Padova presenta gli eventi del fine settimana.

VENERDÌ 12 GENNAIO - ALTRE DI B​

dalle 22 alle 4.30

Altre di B

Live on stage al Fish Club

Afterlive Caste Jump 'N' Ordinary Noise dj set till 4.30

Dal 2005, quando si sono formati, ALTRE DI B hanno suonato centinaia di concerti in tutta Europa, mostrando al pubblico una sonorità vivace ed energica che si ispira a band come Tv on the Radio e The Vines, alle quali si ispirano.

Dopo aver portato il secondo album Sport sui palchi dell'Ypsigrock Festival, dello Sziget Festival, di New York City e lungo la West Coast degli Stati Uniti per un tour DIY, ALTRE DI B hanno suonato al Primavera Sound e all'SXSW Festival per presentare il nuovo album "Miranda!", dove lo spirito punk della band incontra groove down tempo.

Ingresso:

Free entry dalle 22 alle 23.30

3 euro con shot offerto dalle 23.30 alle 3

Ingresso riservato ai soci

É possibile ottenere la tessera 2018 al costo di 10 euro compilando i moduli all’ingresso o inoltrando la domanda online a questo link

SABATO 13 GENNAIO - WHATISLOVE • 90s party

dalle 22 alle 4.30

#WHATISLOVE è la festa anni '90 per chi gli anni '90 li ha stravissuti e ne ha fatto uno stile di vita. La musica, il culto e la moda: al Fish per una sera è tutto truly, madly, deeply 90s.

dj set Andrea Cecchi

Ingresso:

