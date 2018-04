Gli eventi del weekend al Fishmarket

Il Fishmarket di Padova presenta gli eventi del fine settimana.

Poppin, Jerkin’, Wacking... tutte le sfaccettature dell’hip hop capaci di smuovere il groove nel nostro corpo e musica che non ti stacca dalla pista fino all’alba.

BADA$$

HIP HOP NIGHT

Music + Dancers + Attitude

Dj: Francesca Frenzydj Conforti

FREE ENTRY dalle 22 alle 23.30

3 euro con shot offerto dalle 23.30 alle 3

Ingresso riservato ai Soci*

APERTURA PORTE • 22.30

CHIUSURA • 04

#shakeyourBadass

#Badass

#Fishpadova

[English version]

All hip hop scenarios will be featured on our dancefloor, from poppin’ to jerkin’ to wacking

b a d a s s

HIP HOP NIGHT

FREE ENTRY FROM 10.30 PM TO 11.30 PM

3 euro (including a free vodka shot) AFTER 11.30 PM

MEMBERSHIP CARD REQUIRED

LE ORME + guest DAVID CROSS (violinista KING CRIMSON)

La storica band veneziana, quella che da 52 anni non si ferma mai ed è sempre “on the road” con la sua musica immortale, quella con due concerti in Giappone previsti in Primavera, uno a Città del Messico il prossimo autunno e un tour estivo Italiano già confermato, farà tappa al Fishmarket, accompagnata sul palco da un grande Artista e virtuoso del Violino: Davide Cross.

LE ORME e DAVID CROSS presenteranno due ore di spettacolo in cui, oltre ad un doveroso omaggio ad una band storica in cui ha militato David, i KING CRIMSON, ascoltemo una “compilation” dei brani che hanno reso famose LE ORME in tutto il mondo.

Sul palco del Fishmarket salgono

MICHI DEI ROSSI (batteria e percussioni)

MICHELE BON (organo hammond, tastiere, sinth, guitar simulator, cori)

ALESSIO TRAPELLA (voce, basso, chitarra e pedal bass)

DAVID CROSS (violino)

Inizio concerto 21.15

Apertura porte: 20.30

BIGLIETTI

Biglietto posto a sedere: 20 euro

Biglietti posto generico: 15 euro

🎟️ PREVENDITE

Disponibili da giovedì 5 Aprile presso Il 23 Dischi

Il delirio del carnevale di Rio, la pace di una spiaggia di Copacabana, il calore di una fiesta Cubana tra una salsa, un trenino e un bel po’ di reggaeton: tutto il calore, i colori e la FIESTA del Sud America a riscaldare l’autunno padovano!

L A T I N O S

Musica latina a 360°

djset: Di Chiaro

FREE ENTRY

3 euro con shot offerto dalle 23.30 alle 3

Ingresso riservato ai Soci*

APERTURA PORTE • 23.30

CHIUSURA • 04

#Fishpadova

#LATINOS

[english]

Some Rio Carioca Carnival madness, but also the relaxing mood of Copacabana beach, a wicked salsa from a Cuban Fiesta, and a great ton of #reggaeton: the heat, the colours and the spirit of South America warm up this early autumn dancefloor in Padua!

L A T I N O S

360° latin music

djset_ Di Chiaro

FREE ENTRY

3 euro (including a free vodka shot) AFTER 11.30 PM

MEMBERSHIP CARD REQUIRED

