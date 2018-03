Gli eventi del weekend al Fishmarket

Il Fishmarket di Padova presenta gli eventi del fine settimana.

Torna la #StandUpComedy al Fish

For Laughs’ Sake presents...

EDOARDO FERRARIO

“Edoardo Ferrario show” live sul palchetto del Fish Club

■ Inizio spettacolo ore 21

■ Ingresso 8 euro, riservato ai Soci*

■ TESSERA FISH A 5 euro se entri tra le 20 e le 21

PRENOTA IL BIGLIETTO: registrandoti al link sottostante è possibile prenotare gratuitamente i biglietti; la prenotazione dovrà essere esibita in formato elettronico o cartaceo all'ingresso del Fish al momento del pagamento e ritiro del biglietto stesso.

___________________

FOR LAUGHS’ SAKE

Un microfono, una luce, un comico, il pubblico e un solo scopo: ridere. Un ridere senza regole, senza maschere e senza limitazioni. For Laughs’ Sake è stata la prima rassegna di Stand Up Comedy realizzata a Padova, registrando SOLD OUT in tutte le serate della prima edizione. Un tipo di comicità dal respiro anglosassone che grazie ad una nutrita scuola di autori italiani, ha finalmente trovato sfogo anche nel nostro Bel Paese.

Ha già portato sul palco del Fish Giorgio Montanini e Saverio Raimondo, Francesco De Carlo, Luca Ravenna e ora tocca a Edoardo Ferrario.

Prossime date al Fish

18 Aprile - Filippo Giardina

9 Maggio - Daniele Fabbri

___________________

Edoardo Ferrario - Pagina Pubblica

Romano, classe 1987. Nel 2006 si iscrive a Giurisprudenza e all’Accademia del comico di Roma, per capire quasi subito che sarebbe stato meglio proseguire sulla seconda strada.

Porta i suoi primi monologhi nei locali di Trastevere e San Lorenzo, si esibisce in inglese nei pub per turisti e partecipa in varie occasioni alla trasmissione Ottovolante di Radio2. Nel 2012 Sabina Guzzanti lo chiama a far parte del cast fisso e come collaboratore ai testi di “Un, Due, Tre, Stella!” su La7.

L’anno successivo interpreta per la prima volta il personaggio di Filippo “Pips” De Angelis ne “La Prova dell’Otto” di Caterina Guzzanti su Mtv. Nel 2013 porta in scena “Temi Caldi”, il suo primo spettacolo di stand up comedy. Nel 2014 è ideatore, autore e interprete di ESAMI - la serie che totalizza milioni di visualizzazioni su YouTube e viene premiata come miglior webserie italiana al Taormina Film Fest e al Roma Web Fest.

Nel frattempo, riceve il premio più ambito all’interno della sua università: la laurea in Giurisprudenza. Nel 2015 lavora con Serena Dandini nel programma “Staiserena” su Radio2 e riceve il Premio e Museo Satira Politica a Forte dei Marmi.

Nel 2016 scrive, dirige ed interpreta la web serie “Post-Esami” su Youtube, che segue le vicende dei protagonisti della prima stagione, e prosegue il suo lavoro a Radio2 nella conduzione del programma I sociopatici con Andrea Delogu e Francesco Taddeucci.

Da Marzo del 2016 fa parte del cast di Quelli Che Il Calcio su Rai2, con la Gialappa’s Band e si esibisce nel suo nuovo spettacolo di stand up comedy Edoardo Ferrario Show.

___________________

Si raccomanda la visione ad un pubblico adulto

___________________

FISH CLUB

📍 Via Paolo Sarpi 37 (PADOVA)

〰 Apertura porte ore 20

*Se non hai ancora fatto la tessera Il Chiosco - Fishmarket, puoi fare quella 2018 (valida fino al 01.01/2019) a 5 euro tra le 20 e le 21 o a 10 euro dopo le 21

Pronti, MODA, via!

Questo mese Unicorn rispolvera il RED CARPET per un’amica speciale, DONATELLA NAZIONALE.

Colei che ha ispirato il film “Jurrasic Park” e “La morte ti fa bella”, icona mondiale di stile.

L’occasione per farsi notare, sfruttare quel vestito “troppo audace” che volevi giocarti alla fashion week di Milano.

MALA DJ torna direttamente da MILANO per l’occasione in BLABLA Car con Donatellona per farci shakerare il botox.

GAME:

- il nostro staff ti consegnerà MEZZA ICONA DELLA MODA

-trova il fortunato possessore dell’altra metà

-andate assieme al banco per vincere uno SHOT

-🍋

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

FREE ENTRY dalle 23 alle 23.30

3 euro con shot offerto dalle 23.30 alle 4.30

Ingresso riservato ai Soci

Ingresso riservato ai Soci

APERTURA PORTE • 22

CHIUSURA PORTE • 4.30

WHAT IS LOVE?

Baby don’t hurt me

don’t hurt me

no more

Se anche per te questa è l’unica risposta possibile, sei nel posto giusto. #WHATISLOVE è la festa anni ‘90 per chi gli anni ‘90 li ha stravissuti e ne ha fatto uno stile di vita. La musica, il culto e la moda: al Fish per una sera è tutto truly, madly, deeply 90s

dj set _ Andrea Cecchi

___

FREE ENTRY dalle 22 alle 23.30

CONTRIBUTO 3 euro con shot offerto dalle 23.30 alle 3

*Ingresso riservato ai Soci; se non hai ancora fatto la tessera Il Chiosco - Fishmarket, puoi fare quella 2018 (valida fino al 01/01/2019) a 10 euro

____

APERTURA PORTE • 22

CHIUSURA • 04.30

____

Gallery