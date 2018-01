Gli eventi del weekend al Fishmarket

Il Fishmarket di Padova presenta gli eventi del fine settimana.

sabato 17 febbraio - BEE BEE SEA | Rockafella al Fish​

dalle 22 alle 4.30

“When there’s no good shit around you better form a band”

BEE BEE SEA

Live on stage at Fishmarket at 23.30

Afterlive rock djset w/ Fabio Gerbino

Bee Bee Sea è il trio mantovano che sta sfasciando i palchi di mezza Italia a suon di garage psych e punk. Hanno debuttato nel 2015 con un album omonimo (sold out) e da lì non si sono più fermati. Hanno suonato con Oh Sees, Black Lips, Night Beats, King Khan & The Shrines e molti altri. Nel 2016 tornano con un l’EP “3 Songs and Jacques Dutronc”, uscito in digitale e cassetta e nel frattempo hanno collezionato spot televisivi (Fiat e DMAX con Chef Rubio) e colonne sonore di skate-video firmati DC Shoes. Il nuovo disco, registrato al TUP Studio di Brescia e prodotto da Bruno Barcella, è puro terrorismo sonoro ed uscirà per l’etichetta angloamericana Dirty Water Records e in vinile per Wild Honey Records il 17 novembre.

Ingresso:

Free entry dalle 22 alle 23.30

3 euro con shot offerto dalle 23.30 alle 3

Ingresso riservato ai soci

É possibile ottenere la tessera 2018 al costo di 10 euro compilando i moduli all’ingresso o inoltrando la domanda online a questo link

domenica 18 febbraio - ACOUSTIC VIBES CONTEST | La Finale​

dalle 17 alle 23

Un aperitivo diverso dal solito, all’insegna della buona musica, quella che scalda l’anima. Queste sono le “vibes” in gara nel contest organizzato da Fishmarket & Berlino - Beer Music & Friends in collaborazione con Free Sound Music durante la finalissima dell'Acoustic Vibes Contest.

Partecipanti: le tre band che passeranno il turno al Berlino potranno salire sul palco del Fishmarket . Proporranno la loro musica per mezz'ora e il vincitore sarà decretato dal voto di una giuria tecnica per eccellenza e dal pubblico presente.

Pubblico: dalle 18 potrete a sostenere questi nuovi progetti; all’ingresso riceverete un voto da assegnare alla band preferita e un buono per una birra piccola da consumare al Berlino entro fine febbraio. Inoltre acquistando un drink avrete accesso a un ricco buffet.

Ingresso:

Free entry

Ingresso riservato ai soci

É possibile ottenere la tessera 2018 al costo di 10 euro compilando i moduli all’ingresso o inoltrando la domanda online a questo link

