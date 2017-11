Gli eventi del weekend al Fishmarket

Il Fishmarket di Padova presenta gli eventi del fine settimana.

VENERDÌ 17 NOVEMBRE - IL DIAVOLO VESTE FISH

Evento Facebook https://it-it.facebook.com/events/1128663030569703/

dalle 22 alle 4.30

“Oh, non essere ridicola, Andrea! Tutti vogliono questa vita. Tutti vogliono essere noi.”

Crudele, spietata, esigente, sempre, inesorabilmente elegantissima: Miranda Priestley scende in pista al Fishmarket e con lei tutto il suo team per una serata ultra posh.

Durante la serata photo contest ed esibizione della compagnia UVM show&musical che a dicembre porterà “Il Diavolo veste Prada - il musical" al teatro Palladio di Fontaniva

dj set Francesca Frenzydj Conforti

Dresscode: posh, elegante, luxury, red carpet

Ingresso:

Free entry dalle 22 alle 23.30

3 euro con shot offerto dalle 23.30 alle 3

Ingresso riservato ai soci

É possibile ottenere la tessera 2017 (valida fino a dicembre) al costo di 3 euro o quella 2018 (valida fino a dicembre 2018) al costo di 10 euro compilando i moduli all’ingresso o inoltrando la domanda online a questo link

SABATO 18 NOVEMBRE - WHATISLOVE 90s PARTY

Evento Facebook https://it-it.facebook.com/events/348049602322338/

dalle 22 alle 4.30

#WHATISLOVE è la festa anni Novanta per chi gli anni Novanta li ha stravissuti e ne ha fatto uno stile di vita. La musica, il culto e la moda: al Fishmarket per una sera è tutto truly, madly, deeply 90s.

dj set Andrea Cecchi

Ingresso:

Free entry dalle 22 alle 23.30

3 euro con shot offerto dalle 23.30 alle 3

Ingresso riservato ai soci

É possibile ottenere la tessera 2017 (valida fino a dicembre) al costo di 3 euro o quella 2018 (valida fino a dicembre 2018) al costo di 10 euro compilando i moduli all’ingresso o inoltrando la domanda online a questo link

Gallery