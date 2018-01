Gli eventi del weekend al Fishmarket

Il Fishmarket di Padova presenta gli eventi del fine settimana.

venerdì 19 gennaio - LATINOS ✦ FIESTA AL FISH

dalle 22 alle 4.30

Il delirio del carnevale di Rio, la pace di una spiaggia di Copacabana, il calore di una fiesta Cubana tra una salsa, un trenino e un bel po' di reggaeton: tutto il calore, i colori e la fiesta del Sud America a riscaldare l'autunno padovano.

L A T I N O S

Musica latina a 360°

dj set: Di Chiaro

Ingresso:

Free entry dalle 22 alle 23.30

3 euro con shot offerto dalle 23.30 alle 3

Ingresso riservato ai soci

É possibile ottenere la tessera 2018 al costo di 10 euro compilando i moduli all’ingresso o inoltrando la domanda online a questo link

sabato 20 gennaio - CLOSET | BARBIE E BARBONI

dalle 22 alle 4.30

Bionda, bellissima, in versione Malibù, ballerina, veterinaria... Col suo vitino da vespa è icona del "Life in plastic is fantastic". E cosa succede quando la vita vera entra di prepotenza nel rosissimo, ricchissimo, plasticissimo mondo di Barbie?

BARBIE & BARBONI plastic world VS real world

Dresscode:

Shot in omaggio per chi si veste a tema

Barbie Malibù / sirena / veterinaria / ballerina / sposa, Ken, Kelly OR barboni, povery, gipsy, clochard

Closet è una festa a tema, e come tale il dresscode ha un'importanza fondamentale. Le foto verranno dunque scattate unicamente alle persone vestite a tema, a discrezione dello staff.

Photo contest:

Vestiti a tema e fatti una foto al corner e, una volta pubblicate, vince quella che ottiene più likes (ricchy premi comunicati nei prossimi giorni).

Ingresso:

Free entry dalle 22 alle 23.30

3 euro con shot offerto dalle 23.30 alle 3

Ingresso riservato ai soci

É possibile ottenere la tessera 2018 al costo di 10 euro compilando i moduli all’ingresso o inoltrando la domanda online a questo link

