Gli eventi del weekend al Fishmarket

Il Fishmarket di Padova presenta gli eventi del fine settimana.

venerdì 2 febbraio - BADA$$ w/ dj MS | HIP HOP NIGHT​

dalle 22 alle 4.30

Poppin, Jerkin’, Wacking... tutte le sfaccettature dell’hip hop capaci di smuovere il groove nel nostro corpo e musica che non ti stacca dalla pista fino all’alba.

#Badass

HIP HOP NIGHT

DJ: Dj MS

Official Nitro’s dj

Gold Leaves Academy - Beats 4 Breakfast

HERE → https://soundcloud.com/beats4breakfast

Simone Meneguzzo, in arte Dj MS, deejay e producer di Vicenza, sulla scena dal 2003. Muove i suoi primi passi con una formazione storica del vicentino, Sweet Poison, e si sposta per l’Italia con decine di esibizioni live. Oltre al turntablism si dedica molto anche all’aspetto delle produzioni e del beatmaking: fonda infatti, assieme a Mo’Rox, un team chiamato Beats 4 Breakfast. Dal 2013 diventa dj ufficiale di Nitro Wilson (Machete Crew) e dall’uscita del suo primo disco, i due hanno collezionato centinaia di date in tutta Italia, calcando i palchi più importanti assieme a quasi tutti i nomi più grossi dell’hip hop italiano e non solo, portando dal vivovivo i dischi Danger, Suicidol e Post Mortem, oltre ad uno svariato numero di dj set in moltissimi club italiani.

Ingresso:

Free entry dalle 22 alle 23.30

3 euro con shot offerto dalle 23.30 alle 3

Ingresso riservato ai soci

É possibile ottenere la tessera 2018 al costo di 10 euro compilando i moduli all’ingresso o inoltrando la domanda online a questo link

sabato 3 febbraio - SUPA DUPA TRASH #9

dalle 22 alle 4.30

Trucco pesante, musica tamarra e bad taste: pesca dall’armadio il meglio del peggio e preparati a ballare a ritmo delle trashate più orride che la musica ci abbia regalato nella pista che il trash lo ospita since 2013.

SUPA DUPA TRASH

Se è trash di qualità quello che cerchi, l’hai trovato.

DJ: MALAϟDJ

Dresscode:

Leopardato, zebrato, glitter, top troppo attillati, tacchi troppo alti, pellicce sintetiche troppo sintetiche, canotte a rete, occhiali fluo, tamarrate, cinesate etc.

In quanto festa a tema il dresscode ha una importanza fondamentale. Le foto verranno scattate solo a persone vestite a tema a discrezione dello staff.

