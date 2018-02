Gli eventi del weekend al Fishmarket

Il Fishmarket di Padova presenta gli eventi del fine settimana.

Venerdì 23 Febbraio

Mr Everett

Live on stage al Fish Club

Afterlive Caste Jump ‘N’ Ordinary Noise indie dj set till 4.30

Mr Everett è un progetto dall’identità collettiva creato nel 2015 dalle menti di quattro ragazzi con base a Bologna. Nell’arco degli ultimi due anni hanno portato Rupert e il suo mondo in giro per tutta l’Italia: da Milano a Bari, passando per alcuni dei locali e festival più importanti della penisola.

Il concept che sta dietro il progetto ruota attorno alla storia del cyborg Rupert e dei suoi compagni Mr Owl, Mr Fox e Mr Bear che lo ritrovano, perso e senza memoria, e lo riaccompagnano per mano nella scoperta di sé e del mondo che lo circonda, per riportarlo infine nella sua dimensione.

Nel corso del tempo il progetto ha inglobato delle figure professionali che hanno curato diversi aspetti del progetto: dalla visual direction di Anna Paladini, alle coreografie di Mario Cocetti, ai visual realizzati da Alessio Tosoni; un lavoro che aggiunge progressivamente nuovi tasselli al quadro generale che vuole essere un’esperienza audiovisiva e sensoriale totale e immersiva a 360°.

Mr Everett è un progetto da vedere e vivere live, da toccare con mano: l’interazione tra il cyborg Rupert e il pubblico è infatti uno degli elementi più forti e coinvolgenti dell’esibizione.

Dopo alcune tracce pubblicate su soundcloud Il loro EP “UMAN” è la loro prima release ufficiale: si inserisce nel progetto più ampio dell’album UMANIMAL (in uscita nel 2018), pubblicato per l’etichetta Collettivo HMCF di Bologna.

#Fishpadova

www.fishmarket.it

APERTURA PORTE • 22

LIVE • 23.30

CHIUSURA • 04.30

FREE ENTRY dalle 22 alle 23.30

3 euro con shot offerto dalle 23.30 alle 3

Se non hai ancora fatto la tessera (Il Chiosco - Fish Club), puoi fare quella 2018 a 10 euro

Anche tu tra il 1994 e il 1997 hai fatto i km a bordo del camper di STRANAMORE pendendo dalle labbra di quel cupidone di Alberto Castagna (pace all’anima)? Bene, è tornato per una sera soltanto: non sia mai che nel camper non ci sia un messaggio anche per te!

#WHATISLOVE è la festa anni ‘90 per chi gli anni ‘90 li ha stravissuti e ne ha fatto uno stile di vita. La musica, il culto e la moda: al Fish per una sera è tutto truly, madly, deeply 90s

[english]

If you’re already singing along, then you’re definitely one of us. At #WHATISLOVE We have the Nineties tattooed on our hearts (and sometimes even on our IDs). The dancefloor is home to the music which was the soundtrack to our dreams for about a decade.

