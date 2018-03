Gli eventi del weekend al Fishmarket

Il Fishmarket di Padova presenta gli eventi del fine settimana.

Venerdì 23 marzo - SE7EN #Accidia

Evento da Facebook

dalle 22 alle 4.30

“Or discendiam qua giù nel cieco mondo,

cominciò il poeta tutto smorto.

Io sarò primo e tu sarai secondo”

Gola, Lussuria, Accidia, Ira, Avarizia, Invidia, Superbia: attraversa la selva oscura, scendi all’inferno e lasciati ammaliare dai sette peccati capitali

#SE7EN

7 PECCATI CAPITALI

7 SERATE A TEMA

Ogni serata una parete interattiva con cui interagire: fatti incatenare dal Muro del Vizio e dalle sue tentazioni

#4 GIRONE: ACCIDIA

“Ssssshhh, non svegliate!

È la vostra festa, fannulloni;

sognate di miele, nettare e agave,

scivolate sui cubi, danzate nella mente!

E se ciò non fosse sogno, tant’è,

privo di fatiche, madame e monsieur,

sarà il vostro casquè”

Ispirati a Pisolo e altri pigri

Ingresso

Free entry dalle 22 alle 23.30

Contributo 3 euro con shot offerto dalle 23.30 alle 3

Ingresso riservato ai soci

É possibile ottenere la tessera 2018 al costo di 10 euro compilando i moduli all’ingresso o inoltrando la domanda online a questo link

Sabato 24 marzo - Supa Dupa Trash #10

Evento da Facebook

dalle 22 alle 4.30

É già tempo di commemorazioni: dieci Supa Dupa e non sentirli, un po’ come gli anni che passano per Carmelina bella.

Trucco pesante, musica tamarra e bad taste: pesca dall’armadio il meglio del peggio e preparati a ballare a ritmo delle trashate più orride che la musica ci abbia regalato nella pista che il trash lo ospita since 2013.

SUPA DUPA TRASH

Se è trash di qualità quello che cerchi, l’hai trovato.

Dresscode:

Leopardato, zebrato, glitter, top troppo attillati, tacchi troppo alti, pellicce sintetiche troppo sintetiche, canotte a rete, occhiali fluo, tamarrate, cinesate etc.

In quanto festa a tema il dresscode ha una importanza fondamentale. Le foto verranno scattate solo a persone vestite a tema a discrezione dello staff.

Ingresso:

Free entry dalle 22 alle 23.30

3 euro con shot offerto dalle 23.30 alle 3

Ingresso riservato ai soci

É possibile ottenere la tessera 2018 al costo di 10 euro compilando i moduli all’ingresso o inoltrando la domanda online a questo link