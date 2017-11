Gli eventi del weekend al Fishmarket

Il Fishmarket di Padova presenta gli eventi del fine settimana.

VENERDÌ 24 NOVEMBRE - VALETUTTO

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/289990151492675/

dalle 23 alle 4.30

Sai quando entri, sai dove ti trovi, ma non hai idea di quello che ti sta per succedere e quando suona la sirena è l’inizio della fine! Per una sera, una soltanto, vale tutto.

dj Francesca Frenzydj Conforti

Domenica 19 novembre al Fishmarket sono aperti i casting per trovare nuovi colleghi di Valetutto. Info e candidature www.facebook.com/events/365225000596625/

Ingresso:

Free entry dalle 22 alle 23.30

3 euro con shot offerto dalle 23.30 alle 3

Ingresso riservato ai soci

É possibile ottenere la tessera 2017 (valida fino a dicembre) al costo di 3 euro o quella 2018 (valida fino a dicembre 2018) al costo di 10 euro compilando i moduli all’ingresso o inoltrando la domanda online a questo link

SABATO 25 NOVEMBRE - TWO BIRDS ONE STONED | Rockafella at Fish​

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/1716392645335675/

dalle 22 alle 4.30

Sul una band nostrana, 100% veneta doc, che da Treviso porta nel mondo il sacro verbo del rock, un po’ garage, un po’ blues: Two Birds One Stoned live on stage at Fishmarket alle 23.30.

Afterlive Fabio Gerbino 100% rock dj set

Ingresso:

Free entry dalle 22 alle 23.30

3 euro con shot offerto dalle 23.30 alle 3

Ingresso riservato ai soci

É possibile ottenere la tessera 2017 (valida fino a dicembre) al costo di 3 euro o quella 2018 (valida fino a dicembre 2018) al costo di 10 euro compilando i moduli all’ingresso o inoltrando la domanda online a questo link

Gallery