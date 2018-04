Gli eventi del weekend al Fishmarket

Il Fishmarket di Padova presenta gli eventi del fine settimana.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/219950325427342/

ARCELLA NON È GHETTO MA RISPETTO

Aldilà delle rotaie c’è IL QUARTIERE,

se ci vieni ti sei perso, non c’è niente da vedere!

Al primo sguardo può sembrarti un ghetto,

Ma l’Arcella è casa nostra, devi portarci rispetto.

Come gang rivali, rossi e blu si sfidano per il controllo del territorio.

Allacciate le mascherine e affilate i bisturi: tra i clan di Medicina è cominciata una lotta senza quartiere.

#arcella #respect

Canale A // Canale B

Festa del 4° anno di Medicina

DRESS CODE

Bandane, catene, canottiere, tute e culi in mostra: conquistatevi il rispetto della vostra gang!

#rossi vs #blu

- - -

INGRESSO

► IN PREVEDITA

Ingresso a 10 euro

Prevendita comprensiva di 2 drink e 2 shot (se hai già la tessera) OPPURE di 1 drink, 1 shot e la tessera

Ci trovate tutti i giorni in policlinico dalle 13 alle 14.

Per informazioni:

Valentina Rossato 3408671911

Valerio Di Pasquale Fiasca 3465799801

Marco Garaventa 3464946957

Alberto Scala 3311144429

Elisa Catanzaro 3473216059

► IN SERATA

Ingresso a 10 euro comprensivo di 1 drink (se hai già la tessera) OPPURE ingresso a 15 euro comprensivo di 1 drink e la tessera

- - -

TESSERA 2018

Puoi fare la tessera Chiosco - Fish Club 2018 compilando i moduli all’ingresso o inoltrando la domanda online → bit.ly/soci_Fishmarket

#Fishpadova

www.fishmarket.it

APERTURA PORTE • 22.30

CHIUSURA • 04

Evento facebook https://www.facebook.com/events/432708690519654/

TOGA!

TOGA!

TOGA!

#DRESSCODE

toga, corone di alloro e pugnalate alla schiena

___

FREE ENTRY dalle 22.30 alle 23.30

CONTRIBUTO 3 euro con shot offerto dalle 23.30 alle 3

*Ingresso riservato ai Soci; se non hai ancora fatto la tessera Il Chiosco - Fishmarket, puoi fare quella 2018 (valida fino al 01/01/2019) a 10 euro compilando i moduli all’ingresso o inoltrando la domanda onlone al seguente link → soci.fishmarket.it/form_fishm.php

#Fishpadova

www.fishmarket.it

APERTURA PORTE • 22.30

Evento facebook https://www.facebook.com/events/233117867239432/

Ragazzziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...

Ora che la regina del pomeriggio di Canale 5 è tornata al suo legittimo trono (CARMELITA NOI TI SI AMA) non stiamo più nella pelle e per il grande ritorno di #SupaDupaTrash l’abbiamo stracciata.

SUPER OSPITE DELLA SERATA: PATRICK!!1!

Lasciamolo presentare a Wikipedia: “Nato a Teheran il 5 dicembre 1977 da padre italo-argentino e madre ungherese, la sua madrina di battesimo fu MOIRA ORFEI [...] Ottenne notorietà nazionale nel 2004 partecipando alla quarta edizione del Grande Fratello”

Unicoh e vorremmo dire inimitabile, non fosse che c’ha pensato Fabio De Luigi per Mai dire Grande Fratello, solo per una sera nella casa del Grande Fishmarket. Che il trash sia con noi ♥

#DRESSCODE **

leopardato, zebrato, glitter, top troppo attillati, tacchi troppo alti, pellicce sintetiche troppo sintetiche, canotte a rete, occhiali fluo, tamarrate, cinesate, RICH sul c*lo, Monella Vagabonda sulle zizze, ex personaggi del GF, Barbara D’Urso...

- - -

FREE ENTRY dalle 22.30 alle 23.30

3 euro con shot offerto dalle 23.30 alle 3

Ingresso riservato ai Soci*

APERTURA PORTE • 22.30

CHIUSURA • 04

#Fishpadova

www.fishmarket.it

*Se non hai ancora fatto la tessera (Il Chiosco - Fish Club), puoi fare quella 2018 a 10 euro compilando i moduli all’ingresso o inoltrando la domanda online → bit.ly/soci_Fishmarket

**ATTENZIONE: in quanto festa a tema il dresscode ha una importanza fondamentale. Le foto verranno scattate solo a persone vestite a tema a discrezione dello staff

---------------------------

[english]

High quality trash.

If that’s what you’re looking for in life, you might just have found it.

We believe in heavy make-up, crappy music, bad taste: it’s Random’s borderline version, so don’t be shy and get the worst outfits out of your closet (should you need more, we highly recommend junk from Chinese shops) and get ready to dance to the worst tracks on the current music scene.

#dresscode

T R A S H & FLASHY

Over-the-top animal print fabrics, glitter, teeny tiny tight tops, sparkly heels, extravaganza, fake and more-than-fake fur

MIND YOU: as a theme party, dress code is very important. Therefore, our photographers will carefully select who to shoot.

- - -

FREE ENTRY FROM 10.30 PM TO 11.30 PM

3 euro (including a free vodka shot) AFTER 11.30 PM

MEMBERSHIP CARD REQUIRED

Evento facebook https://www.facebook.com/events/218965698859979/

È un sogno che si avvera, il ballo che aspettavi da tutta la vita, quello che avresti voluto ad ogni fine anno scolastico...

Un incrocio tra High School Musical e Mean Girls, devi solo scegliere se essere Troy o Regina George.

Hai già deciso chi invitare?

È l’ultima occasione di fare colpo prima della pausa estiva!!!

Direttore d’orchestra: dj Mala Vessicchio

Sarai tu la Reginetta / Re del ballo?

GAME

Come per Miss Italia ti verrà dato un numero all’ingresso.

Al guardaroba potrai votare scrivendo il numero della persona che preferisci incoronare Re e Regina.

Re e Regina verranno eletti in serata, come coppa (oltre alla tiara 👸🏽) una caraffa di cocktail 🍹

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

ENTRY

Se sei in lista:

- Ingresso + drink a 5 euro se hai già la tessera

- Tessera + ingresso + drink a 10 euro se ti devi tesserare

Se non sei in lista:

- Ingresso + drink a 10 euro se hai già la tessera

- Tessera + ingresso + drink a 15 euro se ti devi tesserare

Ingresso riservato ai Soci*

Se non hai ancora fatto la tessera Il Chiosco - Fishmarket, puoi farla compilando i moduli direttamente all’ingresso o puoi inoltrare la domanda online al seguente link → soci.fishmarket.it/form_fishm.php

Fishmarket Inviata la domanda, l’aspirante socio puó ritirare la tessera direttamente al FishMarket versando la quota di adesione (Euro 10) soci.fishmarket.it

Gallery