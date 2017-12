Gli eventi del weekend al Fishmarket

Il Fishmarket di Padova presenta gli eventi del fine settimana.

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE - FOR ADULTS ONLY ★ Happy Birthday Fish

dalle 22.30 alle 4.30

Votare, guidare, ordinare da bere (se non guidi!), avere un passaporto, guardare film vietari ai minori, firmare giustificazioni e contratti senza che nessuno faccia le tue veci... ci sono un sacco di cose che puoi fare quando compi 18 anni, ma prima di tutto si fa festa!

Il Fish compie 18 anni e per festeggiare chiama in adunata tutti, ma proprio tutti, quelli che il Fish l'hanno costruito anno dopo anno, stagione dopo stagione, tutti insieme in pista, sul palco, in consolle, davanti e dietro al bancone.

Per l'occasione tantissimi special guests.

Ingresso:

Free entry

Ingresso riservato ai soci

É possibile ottenere la tessera 2017 (valida fino a dicembre) al costo di 3 euro o quella 2018 (valida fino a dicembre 2018) al costo di 10 euro compilando i moduli all’ingresso o inoltrando la domanda online a questo link

VENERDÌ 8 DICEMBRE - closet | FARMVILLE​

dalle 22 alle 4.30

Sveglia presto, quando canta il gallo. Jeans, stivali, canotta e si va: i campi non aspettano e se dopo pranzo cala la palpebra, in stalla, tra un covone di paglia e l'altro, si dorme che è un piacere...

★ F A R M I L L E ★

Torna #Closet - Dress to impress, apri il tuo armadio e calati nei panni giusti

dresscode:

contadino, contadina, maiale, cavallo, mucca, gallina, farm, country, spaventapasseri, pannocchia, carota...

**attenzione**

Closet è una festa a tema, e come tale il dresscode ha un'importanza fondamentale. Le foto verranno dunque scattate unicamente alle persone vestite a tema, a discrezione dello staff.

Ingresso:

Free entry dalle 22 alle 23.30

3 euro con shot offerto dalle 23.30 alle 3

Ingresso riservato ai soci

SABATO 9 DICEMBRE - Urban Jungle // Giatamuta Giatà live percussions​

dalle 22 alle 4.30

Welcome to the jungle!

Se la vita è una giungla, serve una degna colonna sonora: Giatamuta Giatà, percussionista extraordinaire di Cafè Touba, con i suoi ritmi afro e le sue percussioni inarrestabili, instancabili, estatiche sul palco del Fish a percuotere il sabato sera padovano.

URBAN JUNGLE

Giatamuta Giatà live percussions on stage: 23.30

Before & after dj set till 4.30

Ingresso:

Free entry dalle 22 alle 23.30

3 euro con shot offerto dalle 23.30 alle 3

Ingresso riservato ai soci

