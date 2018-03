Gli eventi del weekend al Fishmarket

Il Fishmarket di Padova presenta gli eventi del fine settimana.

Venerdì 9 Marzo

Hit-Kunle

Live on stage al Fish Club

Afterlive indie dj set till 4.30

Tropical Rock! Hit-Kunle è un melting pot di influenze in cui si miscelano il mondo afro-latin, il rock, il soul ed un pizzico di punk.

Dalla fusione tra il termine inglese “HIT” e quello yoruba (dialetto nigeriano) “KUNLE” si ottiene “Il colpo che riempie abbondantemente la casa”. Fondamentalmente groove e good vibes con la cantante/chitarrista e autrice dei brani Folake Oladun e il batterista Marco Mason, duo che dal vivo diventa un trio con l’aggiunta nei live del bassista Massimiliano Vio.

“IN THE POT” è il loro disco d’esordio uscito nel settembre 2017 per Bello Records, label che ha pubblicato il fortunato esordio di un’altra band guidata da una giovanissima cantante e chitarrista veneta: gli Any Other di Adele Nigro.

I brani di “In The Pot” sono interamente composti dalla giovane Folake Oladun, classe 1995, italiana di origini nigeriane, che nel progetto ha fatto confluire liberamente le anime musicali europea e africana e i suoi ascolti musicali, lavorando insieme ai due amici, cresciuti come lei nella zona tra Padova e Mestre, per creare un caleidoscopio in cui risuonano musiche di molte parti del mondo, in una fusione-rock sempre in equilibrio tra freddo e caldo, tra Nord e Sud.

Sai quando entri, sai dove ti trovi, ma non hai idea di quello che ti sta per succedere e quando suona la sirena è l’inizio della fine!

Per una sera, una soltanto, VALE TUTTO

Si prega di lasciare a casa la dignità. Non serve.

DJ: Francesca Frenzydj Conforti

