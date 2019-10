Il weekend all'Hall di Padova, tutti gli eventi in programma

Di seguito tutti gli eventi del fine settimana all'Hall di Padova.

Sabato 12 ottobre

SONO COSÌ INDIE ▲ LA FESTA!

📍 Hall PADOVA

📅 SABATO 12.10 - H.21.30

Sono così indie perché sono fuori moda.

Sono così indie perché mi piace andare a ballare.

Sei così indie e (non) sei in lista.

Una notte dedicata al meglio della scena indie italiana e internazionale - fra ITPOP, sonorità brit e electro, con Live e DJset - dai Franz Ferdinand a Calcutta, dai The Strokes a Gazzelle, dagli MGMT a I Cani, dai The Fratellis a Myss Keta.

CALCUTTA ▲ THEGIORNALISTI ▲ LIBERATO ▲ COEZ ▲ CARL BRAVE x FRANCO126 ▲ MOTTA ▲ GAZZELLE ▲ GIORGIO POI ▲ LO STATO SOCIALE ▲ CANOVA ▲ POP X ▲ COSMO ▲ GHEMON ▲ I CANI ▲ CANOVA ▲ FRAH QUINTALE ▲ EX-OTAGO ▲ DENTE ▲ LEMANDORLE ▲ GERMANÒ ▲ GALEFFI ▲ MYSS KETA ▲ ARCTIC MONKEYS ▲ BLOC PARTY ▲ FRANZ FERDINAND ▲ THE STROKES ▲ THE BLACK KEYS ▲ EDITORS ▲ BLUR ▲ KASABIAN ▲ JET ▲ INTERPOL ▲ PHOENIX ▲ VAMPIRE WEEKEND ▲ THE FRATELLIS ▲ FOALS ▲ LCD SOUNDSYSTEM ▲ MGMT & More...

FREE ENTRY fino alle 22.30

5euro dalle 22.30 in poi

LIVE Alessandro Ragazzo: H.22

DJset Sono Così Indie: H.23



Una produzione Via Audio

✏️ Illustrazione: Michela Moscatelli

🖥 Grafica: Valerio Bianchi Graphics

Domenica 13 ottobre

Attenzione vinyl lovers!

Sant’Antonio da Padova ha fatto il miracolo, portando una nuova Fiera del Disco!

In collaborazione con Hall, domenica 13 ottobre dalle ore 10 alle 20, allestiremo una giornata all'insegna della nostra passione per la musica e per il vinile, con 25 espositori ultra selezionati e tutti i generi musicali presenti nei diversi formati: dischi in vinile, cd e musicassette.

Non mancheranno i vinyl set che faranno da colonna sonora all’evento ed una zona food trucks a disposizione per tutta la giornata.

E dalle ore 18 fino a chiusura avremmo il piacere di ospitare in consolle il mitico Dax DJ con i suoi vinili disco, afro, funk e house!

Il Disco è Santo

• Entrata 2euro

• HALL - Via Nona Strada, 11/b - Padova

