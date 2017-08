Tutti gli appuntamenti del weekend a Le Staffe a Padova

Per il primo caldo fine settimana di agosto, Le Staffe in via ippodromo 4 a Padova regala ogni sera un evento diverso e imperdibile :

- giovedì 3 agosto ritorna Face, il format per chi è sempre pronto ai cambiamenti: tema della serata l’hairstyling, con il parrucchiere Gaetano Coppola curerà i capelli e l’ immagine delle donne presenti per valorizzarne la bellezza;

- venerdì 4 agosto Le Staffe diventa La Playa: sabbia, secchielli, gonfiabili e gadget fino a esaurimento per tutti i “bagnanti” (dj set a cura di Albert e le sue Staffe Baleariche);

- sabato 5 agosto selezioni musicali a cura di Filippo Grossi

- domenica 6 agosto dalle 18 Le Staffe diventa Supermarket: un’ intera giornata dedicata allo shopping, con decine di corner dedicati all’abbigliamento, agli accessori, all’home made e tanto altro... approfittate dei saldi de Le Staffe! (Dj set a cura di Roby Sartarelli.

Tutti i giorni dalle 18 alle 2 di notte aperti per aperitivo, cena e dopocena.

Ingresso gratuito.

