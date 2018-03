Gli eventi del weekend al Mame Club

Di seguito gli eventi in programma nel fine settimana al Mame Club.

Venerdì 23 marzo - Meganoidi live

dalle 22 alle 4

Mame Club presenta Meganoidi live con "Delirio Experience Tour 2018"

I Meganoidi tornano in tour per presentare il nuovo disco “Delirio Experience” previsto in uscita a Febbraio 2018. Delirio Experience interrompe la lunga attesa dei fan per un nuovo disco della storica band genovese famosa per una carriera lunga e ricca di brani entrati a far parte dell’immaginario collettivo della musica indipendente italiana come: Supereroi contro la municipale, King of Ska, Zeta Reticoli e Mia.

Ingresso

Ingresso libero riservato ai maggiorenni possessori di tessera Arci

Sabato 24 febbraio - Parklife & Rise ✿ Benedetta Primavera ✿ Seville + Jessethefaccio

dalle 22 alle 4

Sarà l’ultima Parklife night di sempre al Mame Club e sarà una festa gigante anche perché pensata e voluta assieme ai grandi amici di Rise Festival. Sul palco saranno protagoniste due splendide band padovane: Seville e Jessethefaccio.

Dopo di loro si farà festa fino a tardi con il dj set dei resident SoundPark e degli ospiti speciali Nome.

Dresscode e mood della serata: Power Flower, Surfin’Usa, Tropicana Yeah, Carnaval do Rio, Spring Break

SEVILLE

Una delle migliori giovani band della scena padovana, vincitrici dell'ultima edizione della "Battle of Bands" del Rise Festival.

Stanno registrando il loro primo lavoro tra le mani esperte dello Studio 2 - Recording Studio.

JESSETHEFACCIO

Progetto solista che mischia sonorità lo-fi di stampo nord-americano con il cantautorato italiano. Intimo e semplice, malinconico ma vivace. Progetto totalmente inedito, presenta (full band) il suo lavoro di prossima uscita.

NOME

Belli per professione, djs per passione. Canzoni e musica da ballo dal 1970 ad oggi.

Ingresso

Contributo entrata per la serata: 5 euro

Contributo ridotto con entrata prima delle 23: 3 euro

Contributo ridotto con badge universitario: 3 euro

Comunicazione riservata soci Arci

