Gli eventi del weekend al Mame Club

venerdì 12 gennaio - APARTY al Mame

No line-up, no playlists, no rules!

In console si alterneranno:

BRD [Gospodars Records]

Fifth key [Lemon Juice Records]

Diego Diamante dj

ÜG [Gospodars Records]

ingresso:

free entry

accesso consentito solo ai maggiorenni

ingresso riservato ai possessori di tessera ARCI

pretesseramento: https://portale.arci.it/ preadesione/mame/

sabato 13 gennaio - Wave Night ★ Memorabilia

WAVE PRIDE COLLECTIVE

organizza

MEMORABILIA

SECOND ROUND, la prima notte new wave del 2018

Dopo il successo del primo Memorabilia, viene riproposta la formula party '80 per inaugurare al meglio il nuovo anno. Novità in consolle: il grande ritorno di Lenz, dj e conduttore radiofonico, e l'esordio di Lele Moro che aprirà la serata con una selezione 100% italo disco.

djs:

LENZ

(il pozzo e il pendolo)

LADY J.

(wave pride)

PHERDI J.

(dance of youth)

THE FOX

(wave pride)

selections:

#newwave

#postpunk

#synthpop

intro:

LELE MORO

Italo disco selecta

ingresso:

free entry

